Словаччина погрожує припинити постачання електроенергії в Україну: у Польщі знайшли рішення

За словами міністра клімату та довкілля Польщі, країна може збільшити продажі електроенергії, однак Україна має попросити про це.

Related video

Польща готова постачати Україні більше електроенергії в разі виконання погроз Словаччиною про припинення резервного постачання електроенергії. Про це заявила міністр клімату та довкілля Польщі Пауліна Хенніг-Клоска, пише Reuters.

Країна зможе збільшити продажі електроенергії в Україну. Однак це можливе у випадку, якщо Україна про це попросить.

"Наш оператор готовий, питання лише в тому, чи захоче Україна його використати, чи буде змушена це зробити. Поведінка Фіцо спрямована проти Європи", — додала вона.

Зазначимо, що Україна загалом імпортує електроенергію з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови. Загальний обсяг — 10 231 МВт•год, максимальна потужність в окремі години — до 1 140 МВт.

Погрози Словаччини припинити постачання електроенергії: що відомо

Нагадаємо, 27 грудня 2024 року стало відомо про обіцянки прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити резервне постачання електроенергії в Україну в разі відмови Києва продовжувати транзит російського газу в Центральну Європу. Тоді чиновник зазначив, що припинення поставок російського газу матиме значний вплив на економіку Європи.

Пізніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що заява Роберта Фіцо про припинення постачань електроенергії Україні у випадку непродовження транзиту 1 січня 2025 року не матиме впливу на роботу енергосистеми України. Така обіцянка словацького прем'єра "реально не несе" серйозних загроз для переривання електропостачання до України.