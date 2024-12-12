Україна готується до припинення транзиту російського газу з 1 січня, — Галущенко

31 грудня спливає термін дії угоди України з російським "Газпромом" про транзит. Українська влада заявляла, що не планує укладати новий договір.

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Україна готується до припинення транзиту газу з Росії до Європи з 1 січня 2025 року. Міністр енергетики Герман Галущенко під час німецько-українського бізнес-форуму в Берліні заявив про проведення заходів для забезпечення стабільності власної газотранспортної системи (ГТС). Про це повідомляє інформагентство "Укрінформ".

"Наша позиція цілком відкрита: ми готуємося до нульового транзиту з 1 січня. І ми це робимо (готуємося — ред.) вже давно. Лише цього року ми провели кілька стрес-тестів для нашої газової системи, як вона буде функціонувати при нульовому транзиті", — сказав Галущенко.

Контракт між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом", укладений у 2019 році, завершується цього року. Україна чітко заявила, що нового договору укладати не буде.

Транзит російського газу через Україну: що відомо

Транзит російського газу через Україну розпочався у 1960-х роках із введенням в експлуатацію газотранспортної системи, що стала ключовим маршрутом для постачання природного газу з Росії до Європи. Україна понад 50 років залишалася головним транзитером російського газу до європейських країн.

У перші два десятиліття після проголошення незалежності України через газотранспортну систему країни щорічно прокачувалося понад 100 млрд кубометрів газу. У 1990-х роках обсяги транзиту досягали історичних максимумів, проте після зимової "газової війни" між "Нафтогазом" і "Газпромом" у 2009 році вони почали поступово знижуватися.

Газапроводи з РФ до Європи Фото: Wikipedia

Після 2019 року транзит здійснювався за контрактом на 5 років, який передбачав мінімальний гарантований обсяг прокачки газу. З 2022 року "Газпром" почав поступово скорочувати обсяги транзиту.

7 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільної з пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо заявив, що Україна не буде продовжувати транзитну угоду з росією після завершення строку її дії

Нагадаємо, 29 липня енергетичний експерт Юрій Корольчук заявив, що відмова від транзиту російського газу може спричинити зростання ціни на доставку газу проблеми з тиском у трубах у трьох областях.

Фокус писав, що означатиме для України припинення транзиту російського газу.