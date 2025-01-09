Словакия потеряла 1,5 миллиарда евро из-за действий Киева, заявил премьер-министр Роберт Фицо. При этом он заверил, что Москва и дальше готова отдавать Европе газ, если бы не сопротивление украинцев.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил гарантии от Кремля, что его страна получит российский газ. Как выяснилось, Словакия имеет возможность получать необходимое топливо и без газопровода, который приходит по территории Украины. Топливо будет идти через Венгрию и "Турецкий поток". О договоренностях с Москвой и президентом РФ Владимиром Путиным, а также о "большой вине" ЕС и Украины, Фицо рассказал в видео на странице Facebook.

Фицо заявил, что во время последнего визита в Москву договорился с РФ о поставках газа. По словам словацкого премьер-министра, его цель — получение топлива хотя бы для бытовых потребителей, и он этого добился. О деталях сотрудничества политик не рассказал: в частности, не известно, о каких объемах идет речь и по какой цене.

"Была причина, по которой я поехал в Москву — получение газа по крайней мере для внутреннего потребления Словакии, чтобы мы это обеспечили даже без повышения цен на газ. Я хотел получить ответ от российского партнера, готова ли РФ продолжать поставки газа для транзита через Украину и Словакию дальше на запад. Ответ был положительным — российская сторона всегда была надежным поставщиком энергии", — заявил Фицо в видеообращении на странице Facebook.

В своем выступлении политик громко жаловался на Европейский Союз, который поддерживает Украину. По его словам, из-за украинцев Словакия потеряла 1 млрд евро из-за повышения цены газа и еще 500 млн евро, которые Братислава получала за транзит российского газа в ЕС. Также Фицо заявил, что Киев виноват в том, что ЕС потеряет дополнительно еще 70 млрд.

Между тем Reuters привело информацию от словацкого оператора газотранспортной системы Eustream. В компании заявили, что топливо будет поступать не через Украину, а через ветку газопровода из Венгрии — через "Турецкий поток".

Отметим, на карте газовых путей Европы, опубликованной на портале Entsog, можно увидеть, что Словакия действительно имеет возможность получать газ не только через Украину.

Словакии и газ — фрагмент схемы европейских газопроводов в 2024 году Фото: Скриншот

Словакия и газ — детали

Отметим, Словакия получала газ РФ, который шел по трубопроводу через Украину. 31 декабря 2024 года транспортировка газа прекратилась: это подтвердил президент Владимир Зеленский. Политик отметил, что благодаря таким действиям Москва будет получать меньше денег на проведение войны.

Между тем глава Словакии Роберт Фицо высказался против этого и заявил, что Украина не имела права прекращать газоснабжение и отказываться от новых транзитных соглашений. Поэтому Фицо полетел в Россию и имел личную встречу с Владимиром Путиным. По итогам общения не было официальных выступлений лидеров обеих стран, которые бы говорили, что они о чем-то договорились.

После поездки в РФ президент Словакии на время исчез, однако опубликовал видео с жалобами на Украину. Впоследствии журналисты выяснили, что видео записано во вьетнамском отеле, в котором номер стоит тысячи долларов в сутки.

Напоминаем, президент Зеленский отреагировал на действия Фицо и заявления о "втором энергетическом фронте", открытом РФ и Словакией.