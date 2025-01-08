Киев готов занять место в ЕС и НАТО: в МИД Украины отреагировали на заявления лидеров Венгрии

В ведомстве отметили, что две страны не смогли переориентироваться после отключения Украиной российского газа и теперь пытаются "переложить свои проблемы с больной головы на здоровую".

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Украина готова занять свободное место в Европейском Союзе и НАТО в случае, если Венгрия решит его освободить в пользу членства в СНГ и ОДКБ. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Очередные манипулятивные заявления руководства Венгрии о том, что решение Украины не продлевать с 2025 года транзитное соглашение с государством-агрессором РФ якобы имело негативное влияние на цены для потребителей, является частью политически мотивированной информационной кампании для внутреннего потребления", — отметили в ведомстве.

В МИД обратили внимание, что своим заявлением от 1 января 2025 года Европейская Комиссия четко отметила, что заблаговременно анонсированное решение Украины не имело негативного влияния на энергетическую безопасность стран ЕС и на потребительские цены на европейском рынке. Единственной причиной проблем на энергетическом рынке Европы в министерстве назвали Россию, ведь десятилетиями Кремль использовал энергию как оружие, шантажируя европейские правительства и подрывая энергетическую безопасность.

"С началом полномасштабной агрессии против Украины Россия стала экзистенциальной угрозой для стабильности и мира на европейском континенте. Как следствие, эра зависимости Европы от российских энергоносителей подходит к концу", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Еврокомиссия и европейские правительства успешно работают вместе для диверсификации источников поставок и увеличения энергетической независимости. Все европейские страны нашли возможность обеспечить свою экономику и людей альтернативными энергоносителями из США и Ближнего Востока. Из 27 стран ЕС с этой задачей не справились только две, "а теперь пытаются переложить свои проблемы с больной головы на здоровую". Они пытаются сохранить зависимость от Российской Федерации и фактически препятствуют доступу на европейский рынок энергоресурсов от США и других партнеров.

"Если для венгерской стороны в приоритете усиление России, а не ЕС и США, то следует откровенно это признать. Украина будет готова занять свободное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит освободить его в пользу членства в СНГ или ОДКБ. Если же Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну, стоит начать с того, чтобы не разрушать единство в ЕС, и вместо этого укреплять энергетическую безопасность и независимость собственной страны и граждан вместе с остальной Европой и США", — отметили в МИД.

Украина и Венгрия: что произошло

Напомним, накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в том, что страна поставила Европейский Союз в трудное экономическое положение, прекратив транзит российского газа. По его словам, даже самые "фанатичные брюссельцы" не могут отрицать, что за последнее время цены на газ в Европе стали значительно выше.

"Поскольку остановка украинского транзитного маршрута стала окончательной в середине декабря, цена природного газа на европейском рынке выросла на 20%. Таким образом, хотя Украина пытается вступить в ЕС как кандидат на членство, своим последним решением она в очередной раз поставила европейскую экономику в трудную ситуацию. Это особенно касается Центральной Европы", — написал министр.

Глава МИД Венгрии заявил, что встретился со словацким коллегой Юраем Бланаром, чтобы "проанализировать ситуацию", сложившуюся после прекращения транзита российского газа. Два чиновника договорились, что соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной должно уважаться обеими сторонами, и это соглашение также предусматривает сохранение маршрутов транспортировки энергоносителей.

Напомним, в среду, 1 января, в 07:00 Украина приостановила транзит российского газа через свою территорию в целях национальной безопасности. На это отреагировал также премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он обещал прекратить резервные поставки электроэнергии в Украину, однако, по мнению экспертов, эти угрозы не отразятся на работе энергосистемы Украины.

Эти слова вызвали реакцию президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал их"вторым энергетическим фронтом", который власти в Братиславе открыли по указанию лидера РФ Владимира Путина. Зеленский убежден, что Фицо втягивает Словакию в попытки России "нанести боль украинцам", а такие действия премьера будут иметь последствия для Братиславы и словацкого народа. После этого Роберт Фицо пригрозил существенносократить поддержку украинцев в Словакии.