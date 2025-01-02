"Саботаж Зеленского": Фицо пригрозил существенно сократить поддержку украинцев в Словакии

По словам премьера Словакии, убытки для его страны из-за остановки транзита российского газа якобы составляют 500 миллионов евро в год.

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Правительство Словакии обсудит ответные меры на прекращение Украиной транзита российского газа, среди которых также предусмотрено значительное сокращение поддержки украинцев, находящихся на территории Словакии. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Я объявляю, что мы готовы вести переговоры и договориться в коалиции о прекращении поставок электроэнергии и о значительном сокращении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словацкой Республики", — сказал Фицо.

Он назвал прекращение транзита российского газа через Украину в Словакию "саботажем Зеленского" и подчеркнул, что из-за этого убытки для его страны якобы составляют 500 миллионов евро в год.

По словам Фицо, представители словацкого правительства будут обсуждать вопрос прекращения транзита газа через Украину в Брюсселе в следующий вторник, 7 января.

Единственным выходом из ситуации, по мнению Фицо, является либо восстановление транзита газа, либо компенсация "потерянных" 500 миллионов евро "государственных финансов".

После переговоров в Брюсселе премьер-министр Словакии планирует созвать совет коалиции, а затем заседание кабинета министров, на котором партнеры по коалиции обсудят соответствующие меры.

"Считаю, что партнеры по коалиции также воспринимают ситуацию вокруг прекращения транзита газа как чрезвычайно серьезную и достойную суверенного ответа со стороны суверенной Словакии. Единственной альтернативой является восстановление транзита или поиск компенсационных механизмов", — подчеркнул Фицо.

Напомним, в декабре Словакия угрожала Украине отключением электроэнергии из-за прекращения транзита газа РФ.

Фокус также писал, что тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей в Украине с 1 января 2025 года увеличатся в четыре раза.