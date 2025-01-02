"Саботаж Зеленського": Фіцо пригрозив суттєво скоротити підтримку українців у Словаччині

За словами прем'єра Словаччини, збитки для його країни через зупинку транзиту російського газу нібито становлять 500 мільйонів євро на рік.

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Уряд Словаччини обговорить заходи у відповідь на припинення Україною транзиту російського газу, серед яких також передбачено значне скорочення підтримки українців, які перебувають на території Словаччини. Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

"Я оголошую, що ми готові вести переговори і домовитися в коаліції про припинення поставок електроенергії і про значне скорочення підтримки громадян України, які перебувають на території Словацької Республіки", — сказав Фіцо.

Він назвав припинення транзиту російського газу через Україну до Словаччини "саботажем Зеленського" та підкреслив, що через це збитки для його країни нібито становлять 500 мільйонів євро на рік.

За словами Фіцо, представники словацького уряду обговорюватимуть питання припинення транзиту газу через Україну в Брюсселі наступного вівторка, 7 січня.

Єдиним виходом із ситуації, на думку Фіцо, є або відновлення транзиту газу, або компенсація "втрачених" 500 мільйонів євро "державних фінансів".

Після переговорів у Брюсселі прем'єр-міністр Словаччини планує скликати раду коаліції, а потім засідання кабінету міністрів, на якому партнери по коаліції обговорять відповідні заходи.

"Вважаю, що партнери по коаліції також сприймають ситуацію навколо припинення транзиту газу як надзвичайно серйозну і гідну суверенної відповіді з боку суверенної Словаччини. Єдиною альтернативою є відновлення транзиту або пошук компенсаційних механізмів", — наголосив Фіцо.

Нагадаємо, у грудні Словаччина погрожувала Україні відключенням електроенергії через припинення транзиту газу РФ.

Фокус також писав, що тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів в Україні з 1 січня 2025 року збільшаться в чотири рази.