В Україні з 1 січня вчетверо збільшиться ціна транспортування газу: по кому вдарять тарифи

Припинення транзиту російського газу з Нового року значно збільшить тарифи на транспортування палива. Українські металурги і промисловці б'ють на сполох: підвищення ціни електрики і газу вб'є бізнес.

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Тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів в Україні з 1 січня 2025 року збільшаться в чотири рази. Відповідне рішення на засіданні 30 грудня ухвалила Національна комісія з регулювання енергетики.

Чиновники пояснили підвищення ціни припиненням транзиту російського газу із зазначеної дати. У 2024 році 85% доходу ГТС було від транспортування газу з Росії. Внутрішні замовники платили лише 15%, для компенсації різниці підняли тариф.

Тариф на транспортування природного газу збільшиться зі 124,16 до 501,97 гривень за 1000 кубометрів, що стане додатковим тягарем для промислових підприємств

Гендиректор "Оператора ГТС України" Дмитро Ліппа запевнив, що його компанія зробила все для зниження витрат: закриваються і консервуються компресорні станції, оптимізується кількість персоналу і витрати.

Голова Федерації металургів Сергій Біленький додав, що для металургійної галузі щорічні витрати зростуть на 300 млн гривень. Разом із підвищенням тарифів на електроенергію виробники не зможуть витримати значне додаткове навантаження.

Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко вважає, що підвищення тарифів на транспортування газу в Україні вдарить по енергобезпеці та економіці загалом. Насамперед в Україні подорожчає газ, а слідом за ним товари та послуги.

"У компаній зменшаться обігові кошти, особливо у державних. Вони будуть більше платити за послуги газотранспортної системи, у них буде менше коштів, щоб інвестувати в галузь", — пояснив він.

Нагадаємо, Словаччина обіцяла припинити резервне постачання електроенергії в Україну, якщо з січня 2025 року Київ не продовжить транзит газу з РФ до Центральної Європи.

Крім цього, зупинка транзиту російського газу через Україну дасть ЗС РФ можливості для обстрілів української газотранспортної системи. Під загрозою опиняться об'єкти наземної інфраструктури зберігання газу на Заході України.