В Украине с 1 января в четыре раза увеличится цена транспортировки газа: по кому ударят тарифы

Прекращение транзита российского газа с Нового года значительно увеличит тарифы на транспортировку топлива. Украинские металлурги и промышленники бьют тревогу: повышение цены электричества и газа убьет бизнес.

Related video

Тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей в Украине с 1 января 2025 года увеличатся в четыре раза. Соответствующее решение на заседании 30 декабря приняла Национальная комиссия по регулированию энергетики.

Чиновники объяснили повышение цены прекращением транзита российского газа с указанной даты. В 2024 году 85% дохода ГТС было от транспортировки газа из России. Внутренние заказчики платили всего 15%, для компенсации разницы подняли тариф.

Тариф на транспортировку природного газа увеличится со 124,16 до 501,97 гривен за 1000 кубометров, что станет дополнительным бременем для промышленных предприятий

Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Дмитрий Липпа заверил, что его компания сделала все для снижения затрат: закрываются и консервируются компрессорные станции, оптимизируется количество персонала и расходы.

Глава Федерации металлургов Сергей Беленький добавил, что для металлургической отрасли ежегодные расходы возрастут на 300 млн гривен. Вместе с повышением тарифов на электроэнергию производители не смогут выдержать значительную дополнительную нагрузку.

Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко считает, что повышение тарифов на транспортировку газа в Украине ударит по энергобезопасности и экономике в целом. Прежде всего в Украине подорожает газ, а вслед за ним товары и услуги.

"У компаний уменьшатся оборотные средства, особенно у государственных. Они будут больше платить за услуги газотранспортной системы, у них будет меньше средств, чтобы инвестировать в отрасль", — объяснил он.

Напомним, Словакия обещала прекратить резервные поставки электроэнергии в Украину, если с января 2025 года Киев не продолжит транзит газа из РФ в Центральную Европу.

Кроме этого, остановка транзита российского газа через Украину даст ВС РФ возможности для обстрелов украинской газотранспортной системы. Под угрозой окажутся объекты наземной инфраструктуры хранения газа на Западе Украины.