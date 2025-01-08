Київ готовий зайняти місце в ЄС та НАТО: в МЗС України відреагували на заяви лідерів Угорщини

У відомстві зазначили, що дві країни не змогли переорієнтуватись після відключення Україною російського газу і тепер намагаються "перекласти свої проблеми з хворої голови на здорову".

Related video

Україна готова зайняти вільне місце в Європейському Союзі та НАТО у випадку, якщо Угорщина вирішить його звільнити на користь членства в СНД і ОДКБ. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"Чергові маніпулятивні заяви керівництва Угорщини про те, що рішення України не продовжувати з 2025 року транзитну угоду з державою-агресором РФ нібито мало негативний вплив на ціни для споживачів, є частиною політично вмотивованої інформаційної кампанії для внутрішнього споживання", — зазначили у відомстві.

В МЗС звернули увагу, що своєю заявою від 1 січня 2025 року Європейська Комісія чітко зазначила, що завчасно анонсоване рішення України не мало негативного впливу на енергетичну безпеку країн ЄС та на споживчі ціни на європейському ринку. Єдиною причиною проблем на енергетичному ринку Європи в міністерстві назвали Росію, адже десятиліттями Кремль використовував енергію як зброю, шантажуючи європейські уряди та підриваючи енергетичну безпеку.

"З початком повномасштабної агресії проти України Росія стала екзистенційною загрозою для стабільності та миру на європейському континенті. Як наслідок, ера залежності Європи від російських енергоносіїв добігає кінця", — йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що Єврокомісія та європейські уряди успішно працюють разом задля диверсифікації джерел постачання та збільшення енергетичної незалежності. Всі європейські країни знайшли можливість забезпечити свою економіку та людей альтернативними енергоносіями зі США та Близького Сходу. З 27 країн ЄС з цим завданням не впорались лише дві, "а тепер намагаються перекласти свої проблеми з хворої голови на здорову". Вони намагаються зберегти залежність від Російської Федерації та фактично перешкоджають доступу на європейський ринок енергоресурсів від США та інших партнерів.

"Якщо для угорської сторони в пріоритеті посилення Росії, а не ЄС і США, то слід відверто це визнати. Україна буде готова зайняти вільне місце в ЄС і НАТО, якщо Угорщина вирішить звільнити його на користь членства в СНД чи ОДКБ. Якщо ж Угорщина дійсно хоче допомогти припинити війну, варто почати з того, щоб не руйнувати єдність в ЄС, і натомість зміцнювати енергетичну безпеку та незалежність власної країни та громадян разом із рештою Європи та США", — наголосили в МЗС.

Україна та Угорщина: що відбулось

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну в тому, що країна поставила Європейський Союз у скрутне економічне становище, припинивши транзит російського газу. За його словами, навіть "найфанатичніші брюссельці" не можуть заперечити, що за останній час ціни на газ у Європі стали значно вищими.

"Оскільки зупинення українського транзитного маршруту стало остаточним у середині грудня, ціна природного газу на європейському ринку зросла на 20%. Таким чином, хоча Україна намагається вступити до ЄС як кандидат на членство, своїм останнім рішенням вона вкотре поставила європейську економіку у скрутну ситуацію. Це особливо стосується Центральної Європи", — написав міністр.

Голова МЗС Угорщини заявив, що зустрівся зі словацьким колегою Юраєм Бланаром, аби "проаналізувати ситуацію", що склалася після припинення транзиту російського газу. Два посадовці домовились, що угода про асоціацію між ЄС та Україною має поважатись обома сторонами, і ця угода також передбачає збереження маршрутів транспортування енергоносіїв.

Нагадаємо, у середу, 1 січня, о 07:00 Україна призупинила транзит російського газу через свою територію з метою національної безпеки. На це відреагував також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він обіцяв припинити резервні поставки електроенергії в Україну, однак, на думку експертів, ці погрози не відобразяться на роботі енергосистеми України.

Ці слова викликали реакцію президента України Володимира Зеленського. Він назвав їх "другим енергетичним фронтом", який влада у Братиславі відкрила за вказівкою лідера РФ Володимира Путіна. Зеленський переконаний, що Фіцо втягує Словаччину в намагання Росії "завдати болю українцям", а такі дії прем'єра матимуть наслідки для Братислави та словацького народу. Після цього Роберт Фіцо пригрозив суттєво скоротити підтримку українців у Словаччині.