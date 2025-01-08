Енергокриза в Придністров"ї: Україна допоможе Молдові вугіллям і не тільки, – Зеленський

Глава держави повідомив, що Київ допоможе Кишиневу з постачання енергоресурсами на тлі спроб РФ "маніпулювати енергоресурсами проти влади у Молдові".

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Президент України Володимир Зеленський провів розмову з молдовською колегою Маєю Санду та повідомив, що Київ готовий надати Кишиневу необхідні енергоресурси. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

"Звичайно, найголовніше — це допомогти Молдові пройти складний період енергетичних викликів, не дати Москві розпалити соціальну напругу. Уся нинішня енергетична ситуація в Молдові, і зокрема на лівому березі Дністра, — це спроба Росії маніпулювати енергоресурсами проти влади в Молдові", — сказав Зеленський.

За словами глави держави, Київ готовий допомогти Молдові з постачанням енергоносіїв, зокрема вугіллям.

"Дуже важливо зберегти стабільність і дати всім людям у Молдові умови, щоб жити спокійно і працювати на свою країну, на подолання бідності та спільний наш рух до Євросоюзу", — додав президент України.

Раніше повідомлялося, що Україна буде постачати Молдові електроенергію. Український державний енергетичний оператор "Енергоатом" експортуватиме електроенергію у Молдову у нічний час, коли є надлишок енергії, заявила молдовська Energocom.

Також експерт розповів, як колапс Молдови може повторитися в Україні. Через припинення поставок газу в Молдову перший день нового року там перетворився на справжнє комунальне пекло. Описуючи його нюанси, експерт Олег Попенко попереджає: те саме може трапитися і в Україні, якщо не готуватися до найгіршого та управляти сферою в нинішньому стилі.