Холодні квартири, мертві тролейбуси, газ на мінімалках: чому колапс новорічної Молдови може повторитися в Україні
Через припинення поставок газу в Молдову перший день нового року там перетворився на справжнє комунальне пекло. Описуючи його нюанси, експерт Олег Попенко попереджає: те саме може трапитися і в Україні, якщо не готуватися до найгіршого та управляти сферою в нинішньому стилі.
Ситуація в Молдові показує, що може статися в Україні, якщо ніх&ра не робити, а тільки 3,14здити з бюджету:
- Молдавська ГРЕС у Придністров'ї з 1 січня припинила постачання електроенергії в Молдову. Вона забезпечувала 80-90% потреб країни. Станція перейшла на вугілля, його запасів вистачить лише на 50 днів;
- люди скаржаться, що квартири перетворюються на морозильні камери, молдавани намагаються обігріватися всіма можливими способами;
- у столиці Молдови перестали ходити тролейбуси, електрика зникла в багатоквартирних і приватних будинках;
- найбільше постраждали селища і села, особливо люди, які проживають у приватних будинках і квартирах з автономним опаленням;
- Придністров'я позбулося опалення і гарячої води ще вранці, повідомили в "Тирастеплоенерго". Газ у багатоквартирних будинках залишається, але тільки для приготування їжі, повідомляє "Тираспольтрансгаз-Приднестровье".
І це за умов, що газ для населення в Молдові — понад 30 грн за куб, що в 4 рази дорожче ніж Україні, і це ніяк не допомогло від відключень.
Я ще і ще раз повторюся: хоч би як високо піднімали тарифи, якщо при владі профани та ідіоти, це ніяк не врятує від відключень газу, світла або води.
Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.Важливо