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Ситуація в Молдові показує, що може статися в Україні, якщо ніх&ра не робити, а тільки 3,14здити з бюджету:

Молдавська ГРЕС у Придністров'ї з 1 січня припинила постачання електроенергії в Молдову. Вона забезпечувала 80-90% потреб країни. Станція перейшла на вугілля, його запасів вистачить лише на 50 днів;

люди скаржаться, що квартири перетворюються на морозильні камери, молдавани намагаються обігріватися всіма можливими способами;

у столиці Молдови перестали ходити тролейбуси, електрика зникла в багатоквартирних і приватних будинках;

найбільше постраждали селища і села, особливо люди, які проживають у приватних будинках і квартирах з автономним опаленням;

Придністров'я позбулося опалення і гарячої води ще вранці, повідомили в "Тирастеплоенерго". Газ у багатоквартирних будинках залишається, але тільки для приготування їжі, повідомляє "Тираспольтрансгаз-Приднестровье".

І це за умов, що газ для населення в Молдові — понад 30 грн за куб, що в 4 рази дорожче ніж Україні, і це ніяк не допомогло від відключень.

Я ще і ще раз повторюся: хоч би як високо піднімали тарифи, якщо при владі профани та ідіоти, це ніяк не врятує від відключень газу, світла або води.

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