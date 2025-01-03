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Ситуация в Молдове показывает что может произойти в Украине, если них&ра не делать, а только 3,14здить из бюджета:

Молдавская ГРЭС в Приднестровье с 1 января прекратила поставки электроэнергии в Молдавию. Она обеспечивала 80-90% потребностей страны. Станция перешла на уголь, его запасов хватит лишь на 50 дней;

люди жалуются, что квартиры превращаются в морозильные камеры, молдаване пытаются обогреваться всеми возможными способами;

в столице Молдавии перестали ходить троллейбусы, электричество исчезло в многоквартирных и частных домах;

больше всего пострадали поселки и деревни, особенно люди, проживающие в частных домах и квартирах с автономным отоплением;

Приднестровье лишилось отопления и горячей воды еще утром, сообщили в "Тирастеплоэнерго". Газ в многоквартирных домах остается, но только для приготовления пищи, сообщает "Тираспольтрансгаз-Приднестровье".

И это при условиях что газ для населения в Молдове — более 30 грн за куб, что в 4 раза дороже чем Украине, и это никак не помогло от отключений.

Я еще и еще раз повторюсь: как бы высоко не поднимали тарифы, если у власти профаны и идиоты, это никак не спасет от отключений газа, света или воды.

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