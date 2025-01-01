Украина будет поставлять Молдове электроэнергию: что известно о договоренностях

Украинский государственный энергетический оператор "Энергоатом" будет экспортировать электроэнергию в Молдову в ночное время, когда есть избыток энергии, заявила молдавская Energocom.

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Государственная компания Молдовы Energocom сообщила, что в ночь на 2 января Украина будет экспортировать электроэнергию в Молдову, которая ей нужна для покрытия дефицита. Об этом сообщает издание NewsMaker.

В компании отметили, что зарезервировали необходимые мощности на четверг. Это стало возможным благодаря ежедневным аукционам, где резервируется электроэнергия из мощностей, не задействованных на других границах Румынии. Уточняется, что на границе Молдовы и Румынии доступен только объем в 315 МВт из необходимых 650-800 МВт.

"Мы дополнительно будем закупать электроэнергию у украинского "Энергоатома" — в ночное время, когда у наших коллег есть избыток энергии и они могут ее экспортировать", — заявили в Energocom.

В Министерстве энергетики Украины и "Энергоатоме" ситуацию пока не комментировали.

Украина прекратила транзит российского газа

1 января 2025 года в 7:00 Украина официально прекратила транзит российского газа через свою газотранспортную систему. В Министерстве энергетики заявили, что это решение принято в интересах национальной безопасности.

31 декабря стало последним днем, когда российский "Газпром" мог бронировать поставки газа в Молдову через Трансбалканский газопровод, проходящий по территории Турции, Болгарии, Румынии и части Одесской области Украины.

Ситуация в Приднестровье и энергетический кризис в Молдове

С конца 2022 года российский газ поступал исключительно в Приднестровье, напоминает NewsMaker. Правобережная часть Молдовы пользовалась газом, закупленным на европейском рынке. При этом суточный объем в 5,7 млн кубометров газа обеспечивал потребности непризнанного Приднестровья и генерацию электроэнергии на Молдавской ГРЭС для всей страны.

28 декабря "Газпром" объявил, что прекращает поставки газа в Молдову из-за регулярного невыполнения платежных обязательств со стороны Moldovagaz.

На фоне энергетического кризиса 16 декабря в Молдове ввели чрезвычайное положение. По данным Министерства энергетики, в январе 2025 года страна будет импортировать основную часть электроэнергии из Румынии, тогда как 30% обеспечат местные ТЭЦ.

В Приднестровье также ввели чрезвычайное положение. После прекращения газоснабжения 1 января там отключили центральное отопление в городах, оставив газ только для приготовления пищи. По оценкам местных властей, запасов газа хватит на 20 дней. Тем временем Молдавская ГРЭС перешла на генерацию электроэнергии с использованием угля.

Напомним, 27 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал прекратить резервные поставки электроэнергии в Украину, если Киев с 1 января 2025 года откажется продлить транзит российского газа в Центральную Европу.

28 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получает из Словакии почти пятую часть импортируемой электроэнергии. При условии, если страна действительно прекратит импорт, украинские чиновники должны поработать с другими странами-членами ЕС, чтобы справиться с проблемой.