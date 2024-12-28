Словакия поставляет почти 20% импортного электричества: Зеленский о решении проблемы (видео)

Другие страны Европейского Союза могут помочь Украине справиться с нехваткой электроэнергии, заявил президент Владимир Зеленский.

Related video

В Украине может прекратиться импорт пятой части электроэнергии, которая поступала из-за рубежа и стабилизировала энергосистему. Для того, чтобы справиться с новым дефицитом, придется привлечь другие страны Европейского Союза. О размере дефицита мощностей и о действиях Украины для решения проблемы президент Владимир Зеленский высказался в вечернем обращении, которое появилось в Telegram-канале.

Зеленский пояснил, что из Словакии, которую возглавляет премьер-министр Роберт Фицо, Украина получает почти пятую часть импортируемой электроэнергии (19%). В случае, если эта страна действительно прекратит импорт, чиновники должны поработать с другими странами-членами ЕС, чтобы справиться с проблемой. Президент упомянул о том, что речь идет о стабильной работе объединенной энергетической системы, и поговорил на эту тему с главой Минэнерго Германом Галущенко и с премьер-министром Денисом Шмыгалем, сказал он.

"Что бы там Путин ни сказал Фицо, когда тот был в Кремле, но европейские правила должны быть сильнее, чем связи того или иного персонажа с Москвой", — заявил Зеленский.

Также глава государства анонсировал будущие изменения в правительстве: о ком именно идет речь, не детализировал.

В соцсетях НЭК "Укрэнерго" до недавнего времени регулярно публиковались данные об объемах импорта электроэнергии из пяти стран: из ЕС — Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, и также из Молдовы. Например, во вторник 24 декабря украинскую энергосистему стабилизировали 10 231 МВт-ч, перед этим — 9 259 МВт-ч 23 декабря и 11 419 МВт-ч 20 декабря.

Заявления Фицо об энергетике — детали

Отметим, Роберт Фицо 22-23 декабря посетил Москву, пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным относительно поставок российского газа и пригрозил, что не буде поставлять Украине электроэнергию. Перед этим политик высказался относительно президента Зеленского: заявил, будто тот предлагал ему 500 млн долл. за счет заблокированных российских активов. Деньги должны были бы поступить за то, Словакия компенсирует потерю российского газа и поддержит вступление Украины в НАТО, сообщило издание Politico.

Позже появилась реакция директора Центра исследований энергетики Александр Харченко. По мнению эксперта, прекращение импорта электроэнергии из Словакии не повлияет слишком сильно на ситуацию в Украине. Он пояснил, что потери компенсируют другие европейские поставщики. Зато Словакия потеряет дважды: сначала из-за отсутствия российского газа, потом — из-за неполучения средств, которыми ей платили за электричество.

Напоминаем, 26 декабря директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, как долго Украина будет страдать от отключения света при условии, если в нынешнем темпе будет восстанавливаться после ударов РФ по энергетике.