Ближайшие 2-3 года: эксперт рассказал, как долго в Украине будут выключать свет (видео)

Эксперт по энергетике Александр Харченко отмечает, что морозы будут приводить к отключениям даже без вражеских обстрелов, потому что в Украине не осталось достаточного объема генерации электроэнергии.

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Отключения света в Украине будут применять еще как минимум 2-3 года, даже если восстановление энергосистемы после обстрелов будут идти максимально успешно, сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телеканала "Киев24".

По словам эксперта по энергетике, графики отключения света будут оставаться с украинцами надолго.

"Надолго в этом контексте — это на пару лет", — отметил Харченко.

Он отметил, что при определенных погодных условиях потребности в отключении может быть меньше. Иногда, когда минимизируется потребление, ограничения могут вообще отменять. Однако морозы ниже 5 градусов будут приводить к стабилизационным отключениям даже без вражеских обстрелов.

"У нас просто не осталось физически достаточного объема генерации в стране. Поэтому будем готовы, что с ограничениями на ближайшие 2-3 года надо дружить и помнить, что они могут вернуться буквально в любой момент", — резюмировал специалист.

Напомним, Александр Харченко 26 декабря также говорил, что после массированных ударов РФ по Украине отключения света продлятся 5-7 дней. По его мнению, полного блэкаута украинские энергетики не допустят, однако ухудшение погодных условий и снижение температуры воздуха могут усилить ограничения.

В среду 25 декабря из-за массированного ракетно-дронового обстрела РФ в Украине начались экстренные отключения света. в "Укрэнерго" отмечали, что во время ракетных атак страны-агрессора применяют ограничения превентивно, чтобы избежать существенных повреждений критической инфраструктуры.