Могут затянуться: отключения света в Украине продлятся 5-7 дней, — эксперт (видео)

Александр Харченко уверен, что Украине не грозит блэкаут, поскольку украинские энергетики знают, как защитить энергосистему. Бытовым потребителям могут усилить ограничения при определенных условиях.

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Из-за ударов РФ по объектам энергетики отключения света в Украине в зависимости от погодных условий могут длиться 5-7 дней, и этот процесс может затянуться. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "Ранок.LIVE".

По его словам, блэкаута в Украине не будет, поскольку украинские энергетики знают, что делать, и как защищать энергосистему.

"В этом соревновании — они разрушают, мы отстраиваем, — мы сейчас впереди. Мы это лучше делаем, чем они могут разрушать", — заявил Харченко.

В то же время, отметил эксперт, отключения света таки будут, и это может длиться до недели. Все зависит от погодных условий. Если похолодает, то процесс отключения света может затянуться.

"Если начнутся морозы, к сожалению, при любых сценариях будут ограничения, а при том техническом составе, что мы имеем сейчас в энергосистеме, эти ограничения усилятся. То есть если станет -5...-10, то будет не полторы очереди, а будет три, и к этому тоже надо быть готовыми, это вполне возможный сценарий", — говорит директор Центра исследований энергетики.

Напомним, что в ДТЭК объяснили, что операторы "Укрэнерго" определяют, на сколько групп делить потребителей электроэнергии, кого отключать, а кого подключать.

Также эксперт журналист Юрий Николов рассказал, что ВС РФ атаковали 25 декабря энергообъекты на Левобережной Украине, что может перессорить украинцев из-за веерных отключений света.