Можуть затягнутися: відключення світла в Україні триватимуть 5-7 днів, — експерт (відео)

Олександр Харченко впевнений, що Україні не загрожує блекаут, оскільки українські енергетики знають, як захистити енергосистему. Побутовим споживачам можуть посилити обмеження за певних умов.

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Через удари РФ по обєктах енергетики відключення світла в Україні в залежності від погодних умов можуть тривати 5-7 днів, і цей процес може затягнутися. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі "Ранок.LIVE".

За його словами, блекауту в Україні не буде, оскільки українські енергетики знають, що робити, та як захищати енергосистему.

"В цьому змаганні — вони руйнують, ми відбудовуємо, — ми зараз попереду. Ми це краще робимо, ніж вони можуть руйнувати", — заявив Харченко.

Водночас, зауважив експерт, відключення світла таки будуть, і це може тривати до тижня. Все залежить від погодних умов. Якщо похолоднішає, то процес відключення світла може затягнутися.

"Якщо почнуться морози, на жаль, за будь-яких сценаріїв будуть обмеження, а за того технічного складу, що ми маємо зараз в енергосистемі, ці обмеження посиляться. Тобто якщо стане -5…-10, то буде не півтори черги, а буде три, і до цього теж треба бути готовими, це цілком можливий сценарій", — говорить директор Центру досліджень енергетики.

Нагадаємо, що у ДТЕК пояснили, що оператори "Укренерго" визначають, на скільки груп ділити споживачів електроенергії, кого відключати, а кого підключати.

Також експерт журналіст Юрій Ніколов розповів, що ЗС РФ атакували 25 грудня енергооб'єкти на Лівобережній Україні, що може пересварити українців через віялові відключення світла.