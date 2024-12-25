Пересварять українців через світло: журналіст прокоментував наслідки ранкової атаки РФ

Окупантам вдалося поцілити по об'єктах енергетики України в регіонах на лівому березі Дніпра, через що їхні жителі будуть довше лишатися без світла, ніж на Правобережній Україні. Це зіграє на руку російським ІПСО, впевнений журналіст.

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Російські окупанти 25 грудня завдали масованого ракетного удару по об'єктах енергетики України. Ця атака стала гіршою для країни, ніж попередні. Про це у своєму фейсбуці написав журналіст Юрій Ніколов.

"Сьогоднішня ракетна атака, на жаль, виявилася гіршою для нас, ніж пару попередніх ударів Путіна. Цього разу йому вдалося розвалити низку генеруючих об’єктів на лівобережній Україні (плюс ще один на заході). Тому відключення світла тепер з нами надовго. Так, зараз не катастрофа. Просто дефіцит енергії різко збільшився, тож можна перебитись плановими відключеннями по дві черги з шести. Не звикати", — написав він.

Журналіст зауважив, якщо наступний удар РФ по українських розподільчих підстанціях виявиться теж вдалим, то це може бути дуже погано для усієї України. За його словами, росіяни вибивають "рештки виробництва енергії" на умовно лівобережній Україні, а це означає, що Харків, Суми, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Запоріжжя отримують енергію з умовно правобережної України, на якій і працюють всі українські атомні станції.

"Тобто це як генератор стоїть на одній половині будинку, а друга половина будинка заживлена від нього по переносці. Тепер достатньо в’**ти по переносці — і друга половина будинку залишиться без світла взагалі. А частина будинку з генератором буде світитися як ні в чому не бувало", — пояснив він.

Він припускає, що це зумовить невдоволення в українців, які будуть без світла, тоді як решта будуть зі світлом, і це буде "поживна історія для р**истських ІПСО. Тому вже зараз президент України Володимир Зеленський і Міненерго мають це пояснити українцям.

"Треба вже зараз пояснювати людям, в якому п**ці ми вже є. Так, доведеться пояснити, чому Міненерго не забезпечило вчасно створення розподіленої газової генерації. Але якщо цього не зробити, то вже скоро Схід і Захід матимуть чергову лінію розколу", — вважає журналіст.

Він зауважив, що наступний удар може бути на Новий рік і на Різдво в РФ, але поки що українцям вдалося "пропетляти" завдяки не надто холодній погоді.

Нагадаємо, що внаслідок комбінованого удару по Україні в ДТЕК оновили графіки відключення електроенергії. Час, протягом якого не буде електроенергії в Києві й області, Одесі та Дніпрі, було збільшено.