Рассорят украинцев из-за света: журналист прокомментировал последствия утренней атаки РФ

Оккупантам удалось попасть по объектам энергетики Украины в регионах на Левом берегу Днепра, из-за чего их жители будут дольше оставаться без света, чем на Правобережной Украине. Это сыграет на руку российскому ИПСО, уверен журналист.

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Российские оккупанты 25 декабря нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетики Украины. Эта атака стала хуже для страны, чем предыдущие. Об этом в своем фейсбук написал журналист Юрий Николов.

"Сегодняшняя ракетная атака, к сожалению, оказалась хуже для нас, чем пару предыдущих ударов Путина. На этот раз ему удалось развалить ряд генерирующих объектов на левобережной Украине (плюс еще один на западе). Поэтому отключение света теперь с нами надолго. Да, сейчас не катастрофа. Просто дефицит энергии резко увеличился, и можно перебиться плановыми отключениями по две очереди из шести. Не привыкать", — написал он.

Журналист отметил, что если следующий удар РФ по украинским распределительным подстанциям окажется тоже удачным, то это может быть очень плохо для всей Украины. По его словам, россияне выбивают "остатки производства энергии" на условно левобережной Украине, а это означает, что Харьков, Сумы, Днепр, Кривой Рог, Киев, Запорожье получают энергию из условно правобережной Украины, на которой и работают все украинские атомные станции.

"То есть это как генератор стоит на одной половине дома, а вторая половина дома запитана от него по переноске. Теперь достаточно в'**ть по переноске — и вторая половина дома останется без света вообще. А часть дома с генератором будет светиться как ни в чем не бывало", — пояснил он.

Он предполагает, что это вызовет недовольство у украинцев, которые будут без света, в то время как остальные будут со светом, и это будет "питательная история для р**истских ИПСО. Поэтому уже сейчас президент Украины Владимир Зеленский и Минэнерго должны это объяснить украинцам.

"Надо уже сейчас объяснять людям в каком п**ке мы уже есть. Да, придется объяснить почему Минэнерго не обеспечило вовремя создание распределенной газовой генерации. Но если этого не сделать, то уже скоро Восток и Запад будут иметь очередную линию раскола", — считает журналист.

Он отметил, что следующий удар может быть на Новый год и на Рождество в РФ, но пока что украинцам удалось "пропетлять" за счет нехолодной погоды.

Напомним, что в результате комбинированного удара по Украине в ДТЭК обновили графики отключения электроэнергии. Время, в течение которого не будет электроэнергии в Киеве и области, Одессе и Днепре, было увеличено.