Найближчі 2-3 роки: експерт розповів, як довго в Україні вимикатимуть світло (відео)

Експерт з енергетики Олександр Харченко зазначає, що морози призводитимуть до відключень навіть без ворожих обстрілів, бо в Україні не лишилося достатнього обсягу генерації електроенергії.

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Відключення світла в Україні застосовуватимуть іще принаймні 2-3 роки, навіть якщо відновлення енергосистеми після обстрілів будуть іти максимально успішно, сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі телеканалу "Київ24".

За словами експерта з енергетики, графіки відключення світла лишатимуться з українцями надовго.

"Надовго в цьому контексті — це на пару років", — зазначив Харченко.

Він зауважив, що за певних погодних умов потреби у відключення може бути менше. Іноді, коли мінімізується споживання, обмеження можуть узагалі скасовувати. Проте морози нижче 5 градусів призводитимуть до стабілізаційних відключень навіть без ворожих обстрілів.

"У нас просто не залишилося фізично достатнього обсягу генерації в країні. Тому будемо готові, що з обмеженнями на найближчі 2-3 роки треба дружити та пам'ятати, що вони можуть повернутися буквально у будь-який момент", — резюмував фахівець.

Нагадаємо, Олександр Харченко 26 грудня також казав, що після масованих ударів РФ по Україні відключення світла триватимуть 5-7 днів. На його думку, повного блекауту українські енергетики не допустять, однак погіршення погодних умов і зниження температури повітря можуть посилити обмеження.

У середу 25 грудня через масований ракетно-дроновий обстріл РФ в Україні почалися екстрені вимкнення світла. в "Укренерго" зазначали, що під час ракетних атак країни-агресора застосовують обмеження превентивно, щоб уникнути суттєвих пошкоджень критичної інфраструктури.