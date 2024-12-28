Словаччина постачає майже 20% імпортної електрики: Зеленський про вирішення проблеми (відео)

Інші країни Європейського Союзу можуть допомогти Україні впоратись з нестачею електроенергії, заявив президент Володимир Зеленський.

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В Україні може припинитись імпорт п'ятої частини електроенергії, яка надходила з-за кордону і стабілізувала енергосистему. Для того, щоб впоратись з новим дефіцитом, доведеться долучити інші країни Європейського Союзу. Про розмір дефіциту потужностей і про дії України для розв'язання проблеми президент Володимир Зеленський висловився у вечірньому зверненні, яке з'явилось у Telegram-каналі.

Зеленський пояснив, що зі Словаччини, яку очолює прем'єр-міністр Роберт Фіцо, Україна отримує майже п'яту частину імпортованої електроенергії (19%). На випадок, якщо ця країна дійсно припинить імпорт, урядовці повинні попрацювати з іншими країнами-членами ЄС, щоб впоратись з проблемою. Президент згадав про те, що ідеться про стабільну роботу об'єднаної енергетичної системи, і поговорив на цю тему з главою Міненерго Германом Галущенко та з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, сказав він.

"Що б там Путін не сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильніше, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою", — заявив Зеленський.

Також очільник держави анонсував майбутні зміни в уряді: про кого саме ідеться, не деталізував.

У соцмережах НЕК "Укренерго" донедавна регулярно публікувались дані про обсяги імпорту електроенергії з п'яти країн: з ЄС — Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, і також з Молдови. Наприклад, у вівторок 24 грудня українську енергосистему стабілізували 10 231 МВт•год, перед цим — 9 259 МВт•год 23 грудня та 11 419 МВт•год 20 грудня.

Заяви Фіцо про енергетику — деталі

Зазначимо, Роберт Фіцо 22-23 грудня відвідав Москву, поспілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним щодо постачання російського газу та пригрозив, що не буде постачати Україні електроенергію. Перед цим політик висловився щодо президента Зеленського: заявив, начебто той пропонував йому 500 млн дол. за рахунок заблокованих російських активів. Гроші мали б надійти за те, Словаччина компенсує втрату російського газу і підтримає вступ України в НАТО, повідомило видання Politico.

Згодом з'явилась реакція директора Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. На думку експерта, припинення імпорту електроенергії зі Словаччини не вплине надто сильно на ситуацію в Україні. Він пояснив, що втрати компенсують інші європейські постачальники. Натомість Словаччина втратить двічі: спершу через відсутність російського газу, потім — через неоотримання коштів, якими їй платили за електрику.

Нагадуємо, 26 грудня директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, як довго Україна потерпатиме від відключення світла за умови, якщо у нинішньому темпі буде відновлюватись після ударів РФ по енергетиці.