Україна буде постачати Молдові електроенергію: що відомо про домовленості

Український державний енергетичний оператор "Енергоатом" експортуватиме електроенергію у Молдову у нічний час, коли є надлишок енергії, заявила молдовська Energocom.

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Державна компанія Молдови Energocom повідомила, що у ніч проти 2 січня Україна буде експортувати електроенергію до Молдови, яка їй потрібна для покриття дефіциту. Про це повідомляє видання NewsMaker.

У компанії зазначили, що зарезервували необхідні потужності на четвер. Це стало можливим завдяки щоденним аукціонам, де резервується електроенергія з потужностей, не задіяних на інших кордонах Румунії. Уточнюється, що на межі Молдови та Румунії доступний лише обсяг у 315 МВт із необхідних 650–800 МВт.

"Ми додатково закуповуватимемо електроенергію в українського "Енергоатому" — у нічний час, коли у наших колег є надлишок енергії і вони можуть її експортувати", — заявили в Energocom.

В Міністерстві енергетики України і "Енергоатомі" ситуацію наразі не коментували.

Україна припинила транзит російського газу

1 січня 2025 року о 7:00 Україна офіційно припинила транзит російського газу через свою газотранспортну систему. У Міністерстві енергетики заявили, що це рішення ухвалено в інтересах національної безпеки.

31 грудня стало останнім днем, коли російський "Газпром" мав змогу бронювати постачання газу до Молдови через Трансбалканський газопровід, що проходить територією Туреччини, Болгарії, Румунії та частини Одеської області України.

Ситуація в Придністров'ї та енергетична криза в Молдові

З кінця 2022 року російський газ надходив виключно до Придністров’я, нагадує NewsMaker. Правобережна частина Молдови користувалася газом, закупленим на європейському ринку. При цьому добовий обсяг у 5,7 млн кубометрів газу забезпечував потреби невизнаного Придністров’я та генерацію електроенергії на Молдавській ГРЕС для всієї країни.

28 грудня "Газпром" оголосив, що припиняє постачання газу до Молдови через регулярне невиконання платіжних зобов’язань з боку Moldovagaz.

На тлі енергетичної кризи 16 грудня в Молдові запровадили надзвичайний стан. За даними Міністерства енергетики, у січні 2025 року країна імпортуватиме основну частину електроенергії з Румунії, тоді як 30% забезпечать місцеві ТЕЦ.

У Придністров’ї також ввели надзвичайний стан. Після припинення газопостачання 1 січня там відключили центральне опалення в містах, залишивши газ лише для приготування їжі. За оцінками місцевої влади, запасів газу вистачить на 20 днів. Тим часом Молдавська ГРЕС перейшла на генерацію електроенергії з використанням вугілля.

Нагадаємо, 27 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв припинити резервні поставки електроенергії в Україну, якщо Київ з 1 січня 2025 року відмовиться продовжити транзит російського газу в Центральну Європу.

28 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує зі Словаччини майже п'яту частину імпортованої електроенергії. За умови, якщо країна дійсно припинить імпорт, українські урядовці повинні попрацювати з іншими країнами-членами ЄС, щоб впоратись з проблемою.