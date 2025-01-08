Энергокризис в Приднестровье: Украина поможет Молдове углем и не только, — Зеленский

Глава государства сообщил, что Киев поможет Кишиневу по снабжению энергоресурсами на фоне попыток РФ "манипулировать энергоресурсами против власти в Молдове".

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Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с молдавской коллегой Майей Санду и сообщил, что Киев готов предоставить Кишиневу необходимые энергоресурсы. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

"Конечно, самое главное — это помочь Молдове пройти сложный период энергетических вызовов, не дать Москве разжечь социальное напряжение. Вся нынешняя энергетическая ситуация в Молдове, и в частности на левом берегу Днестра, — это попытка России манипулировать энергоресурсами против власти в Молдове", — сказал Зеленский.

По словам главы государства, Киев готов помочь Молдове с поставками энергоносителей, в частности углем.

"Очень важно сохранить стабильность и дать всем людям в Молдове условия, чтобы жить спокойно и работать на свою страну, на преодоление бедности и общее наше движение в Евросоюз", — добавил президент Украины.

Ранее сообщалось, что Украина будет поставлять Молдове электроэнергию. Украинский государственный энергетический оператор "Энергоатом" будет экспортировать электроэнергию в Молдову в ночное время, когда есть избыток энергии, заявила молдавская Energocom.

Также эксперт рассказал, как коллапс Молдовы может повториться в Украине. Из-за прекращения поставок газа в Молдову первый день нового года там превратился в настоящий коммунальный ад. Описывая его нюансы, эксперт Олег Попенко предупреждает: то же самое может случиться и в Украине, если не готовиться к худшему и управлять сферой в нынешнем стиле.