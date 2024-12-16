Не згубити по дорозі та не заплатити штраф: як легко перевезти ялинку в автомобілі

Здавалося б, перевезти ялинку — справа проста. Однак тут слід звернути увагу на декілька пунктів.

Related video

Незабаром різдвяні та новорічні свята. Попереду покупка та установка найголовнішого символу — ялинки. Важливо її правильно вибрати та транспортувати, адже чверть дерев при перевезенні падають або випадають з автомобіля. Аuto24 розповідає про основні правила, яких слід дотримуватись в цьому питанні.

Як перевезти ялинку в автомобілі

Один із найпростіших способів перевезення ялинки — прив’язати її до багажника на даху стовбуром ялинки до передньої частини автомобіля. В разі відсутності рейлінгів на даху дерево можна покласти на стару ковдру — таким чином голки та сосновий сік не будуть потрапляти на фарбу чи люк.

Якщо ялинка не дуже велика, її можна розмістити всередині. Однак в цьому випадку можна прибирати голки пилососом.

Незалежно від того, де розміщене дерево — всередині чи на даху — його варто міцно прив’язати. В разі транспортування ялинки на даху, її необхідно прив'язати до автомобіля в трьох місцях: спереду, посередині та ззаду.

Якщо в машині відсутні рейлінги, можна відкрити двері та протягнути трос через кабіну, а потім піднятися на дах. Коли двері закриваються, ялинка має бути щільно прив'язаною. Однак такий спосіб може пошкодити дверні ущільнювачі.

Ялинка не повинна сильно виступати за габарити авто. Згідно з правилами дорожнього руху, якщо вантаж виступає за шириною понад 0,4 м, а спереду чи ззаду на 1 м від зовнішнього краю переднього або заднього габаритного ліхтаря, він повинен бути позначений червоною стрічкою, прапорцем чи світловідбивним елементом.

Під час транспортування ялинки слід їхати повільно. Не всі мотузки витримують навантаження від руху зі швидкістю 100 км на годину.

Під час покупки дерева слід перевірити штрихкод. Річ в тім, що за перевезення незаконно купленої або зрубаної живої ялинки в Україні можна отримати суттєвий штраф. Відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення придбання та перевезення ялинки без маркування карається штрафом від 510 до 1 700 грн. Якщо автомобіль з такою ялинкою виявлять в природно-заповідних зонах, штраф буде більшим – від 1 700 до 3 655 грн.

До речі, про штрафи "за ялинку" більш докладно розповідали в Держекоінспекції. Там зазначали, в яких випадках людина може заплатити штраф, а в яких — понести кримінальну відповідальність.

Якщо ж хочеться вибрати штучну ялинку, слід звернути увагу на декілька пунктів при придбанні. Це дасть змогу заощадити гроші.