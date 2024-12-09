Як правильно вибрати штучну ялинку: 6 головних моментів

Якісна штучна ялинка — це інвестиція на багато років, оскільки дає змогу не тільки мати удома красиве різдвяне дерево, а й заощадити гроші.

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Штучні ялинки вже давно стали альтернативою живим деревам, тож усе більше людей обирають їх. Причин кілька: можливість вибрати ідеальне дерево, починаючи від висоти і закінчуючи пишністю, а також практичність, турбота про довкілля. Проте обрати ялинку, яка б радувала за всіма параметрами, доволі не просто. Як це зробити, щоб покупка тішила не один рік на різдвяно-новорічні свята, розповів ресурс Royalchristmas.eu.

Перш ніж вирушати за штучною ялинкою, необхідно спочатку відповісти на кілька запитань. Наскільки великою вона має бути? З підсвічуванням чи без? Зі снігом чи без? З голками сосни чи більше схожа на натуральну ялину тощо.

Наскільки реалістичний вигляд матиме штучна різдвяна ялинка — питання, яке турбує багатьох. Перехід на штучну ялинку не означає прощання із зовнішнім виглядом і відчуттям живого дерева. Нині доступні мегареалістичні варіанти, до того ж їх можна навіть ароматизувати, купивши спеціальні спреї із запахом хвої.

Висота та розміри ялинки

Обирайте штучну ялинку, яка залишає щонайменше 30 см між верхівкою і стелею (для встановлення козирка і підставки). Також перевірте діаметр штучної ялинки. Він значно варіюється від моделі до моделі.

Розміри різдвяних ялинок бувають різної висоти і форми. Щоб звузити коло варіантів, вам потрібно вирішити, де поставити різдвяну ялинку. Це допоможе вам визначити, чи є у вас місце для великих різдвяних ялинок, чи підійдуть дрібніші.

Форма штучної ялинки

Форма ялинки дає вам загальне уявлення про те, скільки місця вона займає. Вибирайте вузьку або тонку ялинку для обмеженого простору і широку, повнорозмірну, якщо у вас простора площа. Якщо ви хочете більше уваги приділити демонстрації прикрас, то вибирайте варіанти з тонкими гілками і короткою хвоєю. Якщо ж ялинка буде обмотана тонкими світлодіодними гірляндами, то можна обирати пухнасті з щільними гілками і довгою хвоєю.

З підсвіткою чи без

Усі штучні ялинки сьогодні оснащені довговічними світлодіодними лампами, які служать дуже довго. Купівля такої ялинки допоможе заощадити на гірляндах і часі на їхнє оформлення. Однак якщо у вас є в запасі метри гірлянд, можна не витрачати гроші на ялинку з підсвічуванням.

Зі "снігом" чи без

Ви також можете вибрати штучну різдвяну ялинку зі снігом, що справді привнесе зимову атмосферу у ваш дім. Не всім це подобається, тому ретельно подумайте, чи відповідає цей ефект снігу вашому стилю та різдвяним прикрасам. Засніжені штучні різдвяні ялинки на вигляд не як підроблені, а як справжні.

Колір ялинки

Колір ялинки — справа смаку. Залежно від виду, справжні дерева мають різні відтінки зеленого. Наприклад, блакитна ялина має синьо-зелені голки, тоді як благородна ялиця — сірий відтінок. Деякі дерева різнокольорові, як ялиця Фрейзера, з темно-зеленими верхівками і сріблястою нижньою стороною.

Зелений колір є найпоширенішим для штучних різдвяних ялинок, але нині доступно набагато більше кольорів.

Суто білі, неоново-зелені, сріблясті або інші кольори штучної ялинки буде складніше гарно стилізувати та прикрасити. Тому більшість дерев намагаються спроєктувати так, щоб імітувати зовнішній вигляд натуральних хвойних дерев. Найпопулярніші варіанти: бальзамічна ялиця, ялиця Дугласа або вже згадана вище ялиця Фрейзера, блакитна ялина.

Матеріал ялини

Хочете штучну різдвяну ялинку, яку неможливо відрізнити від справжньої? Тоді обирайте ялинку з ПЕ (поліетилену). ПЕ-пластик легко формується і дуже довговічний. Оскільки виготовляти голки з ПЕ складніше, вони часто коштують трохи дорожче. ПВХ-голками є склеєні смужки ПВХ-пластику. Тому ПВХ-голки міцніші і не так швидко гнуться, наприклад, під час зберігання. Якісні штучні ялинки оброблені вогнестійким складом.

Ще один момент: голки з ПВХ плоскі, а голки з поліетилену (ПЕ) — об'ємніші.

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