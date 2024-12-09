Как правильно выбрать искусственную елку: 6 главных моментов

Качественная искусственная елка – это инвестиция на много лет, поскольку позволяет не только обзавестись красивым рождественским деревом, но и сэкономить деньги.

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Искусственные елки уже давно стали альтернативой живым деревьям, и все больше людей выбирают их. Причин несколько: возможность выбрать идеальное дерево, начиная от высоты и заканчивая пышностью, практичность, забота об окружающей среде. Однако выбрать елку, которая бы радовала по всем параметрам, довольно не просто. Как это сделать, чтобы покупка радовала не один год на рождественско-новогодние праздники, рассказал ресурс Royalchristmas.eu.

Прежде, чем отправляться за искусственной елкой, необходимо сначала ответить на несколько вопросов. Насколько большой она должна быть? С подсветкой или без? Со снегом или без? С иголками сосны или больше похожа на натуральную ель и тому подобное.

Насколько реалистично будет выглядеть искусственная рождественская елка – вопрос, который заботит многих. Переход на искусственную елку не означает прощания с внешним видом и ощущением живого дерева. Сейчас доступны мегареалистичные варианты, причем их можно даже ароматизировать, купив специальные спреи с запахом хвои.

Высота и размеры елки

Выбирайте искусственную елку, которая оставляет не менее 30 см между верхушкой и потолком (для установки козырька и подставки). Также проверьте диаметр искусственной елки. Он сильно варьируется от модели к модели.

Размеры рождественских елок бывают разной высоты и формы. Чтобы сузить круг вариантов, вам нужно решить, где поставить рождественскую елку. Это поможет вам определить, есть ли у вас место для больших рождественских елок или подойдут более мелкие.

Форма искусственной елки

Форма елки дает вам общее представление о том, сколько места она занимает. Выбирайте узкую или тонкую елку для ограниченного пространства и широкую, полноразмерную, если у вас просторная площадь. Если вы хотите больше внимания уделить демонстрации украшений, то выбирайте варианты с тонкими ветками и короткой хвоей. Если же елка будет обмотана тонкими светодиодными гирляндами, то можно выбирать пушистые с плотными ветками и длинной хвоей.

С подстветкой или без

Все искусственные елки сегодня оснащены долговечными светодиодными лампами, которые служат очень долго. Покупка такой елки поможет сэкономить на гирляндах и времени на их оформление. Однако если у вас есть в запасе метры гирлянд, можно не тратить деньги на елку с подсветкой.

Со "снегом" или без

Вы также можете выбрать искусственную рождественскую елку со снегом, что действительно привнесет зимнюю атмосферу в ваш дом. Не всем это нравится, поэтому тщательно подумайте, соответствует ли этот эффект снега вашему стилю и рождественским украшениям. Заснеженные искусственные рождественские елки выглядят не как поддельные, а как настоящие.

Цвет елки

Цвет елки – дело вкуса. В зависимости от вида, настоящие деревья имеют разные оттенки зеленого. Например, голубая ель имеет сине-зеленые иголки, в то время как благородная пихта имеет серый оттенок. Некоторые деревья многоцветны, как пихта Фрейзера, с темно-зелеными верхушками и серебристой нижней стороной.

Зеленый цвет является самым распространенным для искусственных рождественских елок, но в настоящее время доступно гораздо больше цветов.

Чисто белые, неоново-зеленые, серебристые или другие цвета искусственной елки будет сложнее красиво стилизовать и нарядить. Поэтому большинство деревьев стараются спроектировать так, чтобы имитировать внешний вид натуральных хвойных деревьев. Самые популярные варианты: бальзамическая пихта, пихта Дугласа или уже упомянутая выше пихта Фрейзера, голубая ель.

Материал ели

Хотите искусственную рождественскую елку, которую невозможно отличить от настоящей? Тогда выбирайте елку из ПЭ (полиэтилена). ПЭ-пластик легко формуется и очень долговечен. Поскольку изготавливать иглы из ПЭ сложнее, они часто стоят немного дороже. ПВХ-иглами являются склеенные полоски ПВХ-пластика. Поэтому ПВХ-иглы прочнее и не так быстро гнутся, например, при хранении. Качественные искусственные елки обработаны огнестойким составом.

Еще один момент: иглы из ПВХ плоские, а иглы из полиэтилена (ПЭ) – более объемные.

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