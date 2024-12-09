Как отметить Новый год 2025 по советам астролога: стиль, атмосфера и энергии планет

2025 год принесет энергию Меркурия, Венеры и Сатурна, что создает идеальное время для гармонии и творчества. Астролог советует выбирать в новогоднюю ночь стильные образы: для женщин — изящные платья из натуральных тканей, а для мужчин — классические костюмы в зеленых и кремовых оттенках.

Астролог Ания Анима специально для Фокуса поделилась рекомендациями, как встретить Новый год 2025 с вдохновением, легкостью и гармонией. Она рассказала о влиянии Меркурия, Венеры и Сатурна, которые помогут создать идеальную атмосферу для начала нового этапа жизни, а также дала советы по выбору одежды и декора для праздничной ночи.

"Новый год всегда ассоциируется с обновлением, подведением итогов и надеждами на лучшее будущее. В этом году мы встречаем его в среду — день, которым управляет Меркурий, планета знаний, общения, торговли и интеллекта. Но, чтобы создать настоящую атмосферу вдохновения, мы также используем энергии друзей Меркурия — Венеры и Сатурна. Венера добавляет гармонии, красоты и творчества, а Сатурн — структуры и стабильности.

Энергия дня и влияние Меркурия

Меркурий — это планета, которая символизирует ясность, адаптивность и скорость мышления. День, под его управлением, способствует легкости в общении, быстрому обмену идеями и продуктивности. В то же время, Меркурий поддерживает развитие интеллектуальных способностей, и это отличное время для планирования и творчества.

Знак Девы, который имеет влияние на этот Новый год, придает акцент на деталях, организованности и практичности. Дева символизирует баланс между разумом и действием, поэтому важно создать такой образ и атмосферу, которые будут поддерживать этот баланс.

Как одеться женщинам?

Астролог объяснила, что для женщин важно подчеркнуть легкость и утонченность. Выбирайте натуральные ткани, такие как шелк, шифон или атлас, которые отражают воздушность и гармонию. Зеленый цвет — главный в палитре этого Нового года. Кроме того, пастельные тона, мятный, бежевый и светло-голубой усилят энергию легкости.

Рекомендации для женщин — как одеться на Новый год 2025 — как одеться на Новый год 2025

Астролог Ания Анима, советует женщинам выбрать на празднование Нового года 2025, элегантные платья с плавными линиями и минималистичными деталями, украшения с природными камнями, например, изумруд, жемчуг или топаз, и подкрепить это все легким макияжем в натуральных тонах.

Рекомендации для мужчин — как одеться на Новый год 2025 — как одеться на Новый год 2025

Для мужчин, по словам астролога, на новогоднюю ночь идеальный выбор — стильная простота. Отдавайте предпочтение классическим костюмам или комбинации "смарт-кэжуал". Важно, чтобы образ передавал уверенность и уравновешенность. Зеленые, серые и кремовые оттенки создадут гармоничный вид.

Что выбрать? По словам Ании Анимы, как вариант можно выбрать классический костюм со стильными деталями: галстук, запонки, ремень. Важно, чтобы это были натуральные ткани, такие как кашемир, хлопок или шерсть. Подкрепить все это можно аксессуарами, отражающими вашу индивидуальность.

Особенности Девы: вдохновение и практичность

"Под влиянием знака Девы Новый год побуждает к порядку, вниманию к деталям и заботе о себе и близких. Энергия этого знака призывает фокусироваться на том, что действительно важно, оставляя лишнее в прошлом. Это отличное время для настройки на ресурсность, планирования нового года и установления гармонии в себе и окружающем мире", — пояснила Ания Анима.

Атмосфера и детали

Чтобы поддержать вдохновение, астролог рекомендует обратить внимание на создание атмосферы. Так, она советует украсить свой дом светлыми и зелеными элементами: гирляндами, свечами, живыми растениями. Она добавила, что стоит выбирать украшения с элементами природы — это придаст уюта и поможет настроиться на позитив.

"Элементы Венеры, такие как изящные детали в интерьере, изысканная сервировка стола или небольшие подарки, сделанные с любовью, помогут создать гармоничное настроение. Легкие акценты Сатурна — например, строгие линии в дизайне или аксессуары в нейтральных тонах — придадут ощущение стабильности.

Создайте свое вдохновение

"Новый год — это ваше время создать состояние, которое станет поддержкой на весь следующий год. Ваш выбор одежды, атмосферы и настроения — это ваш вклад в начало нового этапа. Вы сами создаете то, каким будет ваш год: наполненным знаниями, любовью и гармонией. Пусть этот Новый год станет вдохновенным началом вашей новой главы. Наполните его легкостью, радостью и теплом", — резюмировала астролог.

Напомним, ранее мы писали, любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года.

Кроме этого, Фокус писал, что финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года.