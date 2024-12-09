Як відзначити Новий рік 2025 за порадами астрологині: стиль, атмосфера та енергії планет

2025 рік принесе енергію Меркурія, Венери та Сатурна, що створює ідеальний час для гармонії та творчості. Астрологиня радить обирати в новорічну ніч стильні образи: для жінок — витончені сукні з натуральних тканин, а для чоловіків — класичні костюми у зелених і кремових відтінках.

Астрологиня Анія Аніма спеціально для Фокусу поділилася рекомендаціями, як зустріти Новий рік 2025 з натхненням, легкістю та гармонією. Вона розповіла про вплив Меркурія, Венери та Сатурна, які допоможуть створити ідеальну атмосферу для початку нового етапу життя, а також дала поради щодо вибору одягу та декору для святкової ночі.

"Новий рік завжди асоціюється з оновленням, підбиттям підсумків і сподіваннями на краще майбутнє. Цьогоріч ми зустрічаємо його в середу — день, яким управляє Меркурій, планета знань, спілкування, торгівлі та інтелекту. Але, щоб створити справжню атмосферу натхнення, ми також використовуємо енергії друзів Меркурія — Венери та Сатурна. Венера додає гармонії, краси й творчості, а Сатурн — структури та стабільності.

Енергія дня та вплив Меркурія

Меркурій — це планета, яка символізує ясність, адаптивність і швидкість мислення. День, під його управлінням, сприяє легкості у спілкуванні, швидкому обміну ідеями та продуктивності. Водночас, Меркурій підтримує розвиток інтелектуальних здібностей, і це чудовий час для планування й творчості.

Знак Діви, який має вплив на цей Новий рік, надає акценту на деталях, організованості та практичності. Діва символізує баланс між розумом і дією, тому важливо створити такий образ і атмосферу, які підтримуватимуть цей баланс.

Як одягнутися жінкам?

Астрологиня пояснила, що для жінок важливо підкреслити легкість і витонченість. Вибирайте натуральні тканини, такі як шовк, шифон або атлас, які відображають повітряність і гармонію. Зелений колір — головний у палітрі цього Нового року. Крім того, пастельні тони, м'ятний, бежевий і світло-голубий підсилять енергію легкості.

Рекомендації для жінок — як одягнутися на Новий рік 2025

Астрологиня Анія Аніма, радить жінкам обрати на святкування Нового року 2025, елегантні сукні з плавними лініями й мінімалістичними деталями, прикраси з природними каменями, наприклад, смарагд, перли чи топаз, і підкріпити це все легким макіяжем у натуральних тонах.

Рекомендації для чоловіків — як одягнутися на Новий рік 2025

Для чоловіків, за словами астрологині, на новорічну ніч ідеальний вибір — стильна простота. Віддавайте перевагу класичним костюмам або комбінації "смарт-кежуал". Важливо, щоб образ передавав впевненість і врівноваженість. Зелені, сірі та кремові відтінки створять гармонійний вигляд.

Що вибрати? За словами Анії Аніми, як варіант можна обрати класичний костюм зі стильними деталями: краватка, запонки, ремінь. Важливо, щоб це були натуральні тканини, такі як кашемір, бавовна чи шерсть. Підкріпити все це можна аксесуарами, що відображають вашу індивідуальність.

Особливості Діви: натхнення та практичність

"Під впливом знаку Діви Новий рік спонукає до порядку, уваги до деталей і турботи про себе та близьких. Енергія цього знаку закликає фокусуватися на тому, що дійсно важливо, залишаючи зайве в минулому. Це чудовий час для налаштування на ресурсність, планування нового року та встановлення гармонії в собі й навколишньому світі", — пояснила Анія Аніма.

Атмосфера та деталі

Щоб підтримати натхнення, астрологиня рекомендує звернути увагу на створення атмосфери. Так, вона радить прикрасити свій дім світлими та зеленими елементами: гірляндами, свічками, живими рослинами. Вона додала, що варто обирати прикраси з елементами природи — це додасть затишку та допоможе налаштуватись на позитив.

"Елементи Венери, такі як витончені деталі в інтер'єрі, вишукана сервіровка столу або невеликі подарунки, зроблені з любов'ю, допоможуть створити гармонійний настрій. Легкі акценти Сатурна — наприклад, строгі лінії в дизайні чи аксесуари в нейтральних тонах — додадуть відчуття стабільності.

Створіть своє натхнення

"Новий рік — це ваш час створити стан, який стане підтримкою на весь наступний рік. Ваш вибір одягу, атмосфери та настрою — це ваш вклад у початок нового етапу. Ви самі створюєте те, яким буде ваш рік: наповненим знаннями, любов'ю та гармонією. Нехай цей Новий рік стане натхненним початком вашої нової глави. Наповніть його легкістю, радістю та теплом", — резюмувала астрологиня.

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