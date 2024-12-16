Не потерять по дороге и не заплатить штраф: как легко перевезти елку в автомобиле

Казалось бы, перевезти елку — дело простое. Однако здесь следует обратить внимание на несколько пунктов.

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Скоро рождественские и новогодние праздники. Впереди покупка и установка самого главного символа — елки. Важно ее правильно выбрать и транспортировать, ведь четверть деревьев при перевозке падают или выпадают из автомобиля. Ацто24 рассказывает об основных правилах, которых следует придерживаться в этом вопросе.

Как перевезти елку в автомобиле

Один из самых простых способов перевозки елки — привязать ее к багажнику на крыше стволом елки к передней части автомобиля. В случае отсутствия рейлингов на крыше дерево можно положить на старое одеяло — таким образом иголки и сосновый сок не будут попадать на краску или люк.

Если елка не очень большая, ее можно разместить внутри. Однако в этом случае можно убирать иголки пылесосом.

Независимо от того, где размещено дерево — внутри или на крыше — его следует крепко привязать. В случае транспортировки елки на крыше, ее необходимо привязать к автомобилю в трех местах: спереди, посередине и сзади.

Если в машине отсутствуют рейлинги, можно открыть дверь и протянуть трос через кабину, а затем подняться на крышу. Когда двери закрываются, елка должна быть плотно привязана. Однако такой способ может повредить дверные уплотнители.

Елка не должна сильно выступать за габариты авто. Согласно правилам дорожного движения, если груз выступает по ширине более 0,4 м, а спереди или сзади на 1 м от внешнего края переднего или заднего габаритного фонаря, он должен быть обозначен красной лентой, флажком или светоотражающим элементом.

Во время транспортировки елки следует ехать медленно. Не все веревки выдерживают нагрузку от движения со скоростью 100 км в час.

Во время покупки дерева следует проверить штрихкод. Дело в том, что за перевозку незаконно купленной или срубленной живой елки в Украине можно получить существенный штраф. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях приобретение и перевозка елки без маркировки наказывается штрафом от 510 до 1 700 грн. Если автомобиль с такой елкой обнаружат в природно-заповедных зонах, штраф будет больше — от 1 700 до 3 655 грн.

Кстати, о штрафах "за елку" более подробно рассказывали в Госэкоинспекции. Там отмечали, в каких случаях человек может заплатить штраф, а в каких — понести уголовную ответственность.

Если же хочется выбрать искусственную елку, следует обратить внимание на несколько пунктов при приобретении. Это позволит сэкономить деньги.