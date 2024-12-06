Тысячи гривен или годы за решеткой: как в Украине наказывают за незаконную покупку и вырубку елок

В Госэкоинспекции рассказали, в каких случаях человек может заплатить штраф, а в каких — понести уголовную ответственность.

Приближаются рождественско-новогодние праздники. Впереди много праздничных хлопот, среди которых — выбор елки. Однако в этом случае нужно быть осмотрительными, ведь в некоторых случаях можно "влететь в копеечку" и получить штраф. В Государственной экологической специи рассказали, как выбрать новогоднее дерево и избежать наказания.

В случае покупки елки следует пользоваться услугами только легальных продавцов в определенных местах. На срезе каждого дерева у них должны быть электронные чипы со штрих-кодом лесного хозяйства, что подтверждает его легальность. В противном случае придется заплатить штраф даже за покупку такого дерева.

Наказание за незаконное приобретение или вырубку дерева

Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф за следующие виды нарушений:

незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка (ст. 65 КУоАП) влекут за собой наложение штрафа: граждане заплатят от 510 до 1020 грн, а должностные лица — от 2550 до 5100 грн.

за уничтожение или повреждение зеленых насаждений, отдельных деревьев за пределами населенных пунктов и в их пределах, не отнесенных к лесному фонду, или их незаконная вырубка деревьев (ст. 153 КУоАП) граждане должны заплатить от 170 до 510 грн, должностные лица и физические лица-предприниматели — от 510 до 850 грн.

Также предусмотрена административная ответственность за нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира (в данном случае хвойных деревьев). В этом случае граждане заплатят от 30 до 100 необлагаемых минимумов граждан (510-1700 грн), а за действия в пределах природно-заповедного фонда — от 100 до 215 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 — 3655 грн).

Также за совершение вышеупомянутых действий предусмотрена и уголовная ответственность. В частности, согласно ст. 246 Уголовного кодекса Украины, незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждений, перевозка, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев может наказываться ограничением свободы до 3 лет, от 3 до 5 лет, а в случае тяжких последствий — от 5 до 7 лет.

Ранее эксперт по фэн-шуй и астролог Бацзы Юлия Кузменчук рассказывала, какие места лучше всего подходят для установки новогодней елки в год Деревянной Зеленой Змеи. Место для установки елки должно учитывать не только эстетику, но и энергетику, связанную с символом года.

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