В какой день лучше всего наряжать елку: благоприятные даты на декабрь 2024

День, который вы выберете, чтобы нарядить елку, может оказаться судьбоносным.

С приходом декабря вопрос "Когда наряжать елку?" становится очень актуальным. Кто-то наряжает ее с первых дней месяца, чтобы зарядиться праздничным настроением, а кто-то тянет до последнего и достает ящик с игрушками только в канун Нового года. Когда же лучше всего наряжать елку, разбирался Фокус.

Что говорит астрология?

Первая успешная дата для украшения елки, дома и рабочего места к Новому году – 4 декабря. Она сулит в следующем году неожиданные удачные стечения обстоятельств. Если в этот день елку будут наряжать люди, родившиеся под знаками Тельцов, Дев, Козерогов и Рыб, то шансы на успех у них возрастают кратно.

Добавьте сюда и то, что 6 декабря – День святого Николая, поэтому нарядить елку к этому празднику будет очень хорошей идеей.

Вторая рекомендуемая дата – 9 декабря. Украшение елки в этот день будет способствовать кардинальным переменам в 2025-м и решению старых проблем, которые поглотили вас с головой.

Следующий период – с 10 по 15 декабря, когда Луна находится в Тельце, Деве или Весах. Это время лучше всего подходит для украшения дома и творческих экспериментов. Более того, 15 декабря – полнолуние. На пике лунной энергии лучше всего завершать дела и подводить итоги. Украшенная елка станет отличным символом завершения старого года и ожидания нового.

Следующий промежуток – с 19 по 23 декабря. Нарядив елку в эти дни, вы можете рассчитывать на успех в 2025-м, поскольку планеты удачи и счастья, Венера и Юпитер, отвечают за энергию достижений. Учтите, что 21-22 декабря – пик зимнего солнцестояния. Это особенная сакральная дата, которая подходит для постановки целей и программирования успеха на весь следующий год.

Украшение елки и практическая составляющая

Если у вас искусственная елка, то вы можете нарядить ее хоть в начале месяца, хоть в конце. На праздничное настроение это никак не повлияет, а внешний вид дерева будет оставаться идеальным все время.

В случае, если елка живая, то лучше устанавливать ее поближе к праздникам, поскольку чем дольше она будет стоять в теплом и сухом помещении, тем быстрее могут начать осыпаться иголки и пропадет аромат.

Ранее Фокус писал, что нужно знать о Дне святого Николая, который отмечается 6 декабря.