У який день найкраще наряджати ялинку: сприятливі дати на грудень 2024 року

День, який ви оберете, щоб нарядити ялинку, може виявитися доленосним.

З приходом грудня питання "Коли вбирати ялинку?" стає дуже актуальним. Хтось наряджає її з перших днів місяця, щоб зарядитися святковим настроєм, а хтось тягне до останнього і дістає скриньку з іграшками тільки напередодні Нового року. Коли ж найкраще наряджати ялинку, розбирався Фокус.

Що говорить астрологія?

Перша успішна дата для прикрашання ялинки, будинку і робочого місця до Нового року – 4 грудня. Вона обіцяє наступного року несподівані вдалі збіги обставин. Якщо цього дня ялинку прикрашатимуть люди, що народилися під знаками Тельців, Дів, Козерогів і Риб, то шанси на успіх у них зростають кратно. Додайте сюди й те, що 6 грудня – День святого Миколая, тож вбрати ялинку до цього свята буде дуже гарною ідеєю.

Друга рекомендована дата – 9 грудня. Прикрашання ялинки цього дня сприятиме кардинальним змінам у 2025-му і розв'язанню старих проблем, які поглинули вас із головою.

Наступний період – з 10 по 15 грудня, коли Місяць перебуває в Тельці, Діві або Терезах. Цей час найкраще підходить для прикрашання будинку і творчих експериментів. Ба більше, 15 грудня – повний місяць. На піку місячної енергії найкраще завершувати справи і підбивати підсумки. Прикрашена ялинка стане чудовим символом завершення старого року й очікування нового.

Наступний проміжок – з 19 по 23 грудня. Впорядкувавши ялинку в ці дні, ви можете розраховувати на успіх у 2025-му, оскільки планети удачі і щастя, Венера і Юпітер, відповідають за енергію досягнень. Врахуйте, що 21-22 грудня – пік зимового сонцестояння. Це особлива сакральна дата, яка підходить для визначення цілей і програмування успіху на весь наступний рік.

Прикрашання ялинки та практична складова

Якщо у вас штучна ялинка, то ви можете нарядити її хоч на початку місяця, хоч наприкінці. На святковий настрій це ніяк не вплине, а зовнішній вигляд дерева залишатиметься ідеальним увесь час.

У разі, якщо ялинка жива, то краще встановлювати її ближче до свят, оскільки що довше вона стоятиме в теплому й сухому приміщенні, то швидше можуть почати осипатися голки й пропаде аромат.

Раніше Фокус писав, що потрібно знати про День святого Миколая, який відзначають 6 грудня.