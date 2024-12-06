Тисячі гривень або роки за ґратами: як в Україні карають за незаконну купівлю та вирубку ялинок

В Держекоінспекції розповіли, в яких випадках людина може заплатити штраф, а в яких — понести кримінальну відповідальність.

Наближаються різдвяно-новорічні свята. Попереду багато святкових клопотів, серед яких — вибір ялинки. Однак в цьому випадку потрібно бути обачними, адже інколи можна "влетіти в копієчку" та отримати штраф. В Державній екологічній спеції розповіли, як вибрати новорічне дерево й уникнути покарання.

В разі купівлі ялинки слід користуватись послугами лише легальних продавців у визначених місцях. На зрізі кожного дерева у них мають бути електронні чипи зі штрих-кодом лісового господарства, що підтверджує його легальність. В інакшому випадку доведеться сплатити штраф навіть за купівлю такого дерева.

Покарання за незаконне придбання або вирубку дерева

Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штраф за наступні види порушень:

незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур та молодняку (ст. 65 КУпАП) тягнуть за собою накладення штрафу: громадяни заплатять від 510 до 1020 грн, а посадові особи — від 2550 до 5100 грн.

за знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев за межами населених пунктів та в їх межах, що не віднесені до лісового фонду, або їх незаконна вирубка дерев (ст. 153 КУпАП) громадяни мають заплатити від 170 до 510 грн, посадові особи та фізичні особи-підприємці — від 510 до 850 грн.

Також передбачена адміністративна відповідальність за порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу (у цьому випадку хвойних дерев). В такому разі громадяни заплатять від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів громадян (510-1700 грн), а за дії в межах природно-заповідного фонду – від 100 до 215 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1700 — 3655 грн).

Також за вчинення вищезазначених дій передбачена і кримінальна відповідальність. Зокрема, згідно зі ст. 246 Кримінального кодексу України, незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насаджень, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев може каратися обмеженням волі до 3 років, від 3 до 5 років, а у разі тяжких наслідків – від 5 до 7 років.

Раніше експертка з фен-шую та астрологиня Бацзи Юлія Кузменчук розповідала, які місця найкраще підходять для встановлення новорічної ялинки на рік Дерев'яної Зеленої Змії. Місце для встановлення ялинки має враховувати не лише естетику, а й енергетику, пов'язану із символом року.

Фокус також розповідав, у який день найкраще наряджати ялинку. Обраний день може виявитись доленосним.