Місце для ялинки — куди категорично не можна ставити символ Нового року

У 2025 році місце для встановлення ялинки має враховувати не лише естетику, а й енергетику, пов'язану із символом року — Зеленою Дерев'яною Змією, яка цінує гармонію, затишок і природність.

Наближаються новорічні свята. Багато хто вже починає прикрашати свою оселю і встановлювати ялинку. Ялинка є важливим атрибутом зимових свят, тому ставити її та прикрашати краще в сприятливих місцях, щоб разом із нею активувати енергію добробуту та щастя на весь рік. Саме тому експертка з фен-шуй та астрологиня Бацзи Юлія Кузменчук розповіла, які місця найкраще підходять, щоб встановити новорічну ялинку на рік Дерев'яної Зеленої Змії.

Так, за її словами, найбільш сприятливі сектори для ялинки — північний і південно-західний. Юлія Кузменчук додала, що також сприятливими є північно-східний та східний сектори.

Астрологиня зауважила, якщо вас ніяк не вдасться поставити ялинку в сприятливих місцях і ви змушені встановити новорічну красуню в іншому місці, тоді не вмикайте гірлянди і використовуйте прикраси у кольорах металу і води: срібний, білий, золотий, жовтий, синій.

Юлія Кузменчук також розповіла, що небажано встановлювати новорічну ялинку у 2025 році в західному та північно-західному секторі, адже це найбільш несприятливі місця для новорічної ялинки.

Нагадаємо, раніше ми писали, у який день найкраще прикрашати ялинку: сприятливі дати на грудень 2024 року.

Крім цього, Фокус писав, про несприятливі дні для встановлення ялинки у рік Зеленої Дерев'яної Змії.