Несприятливі дні для встановлення ялинки на рік Зеленої Дерев'яної Змії

Правильно підібраний день для встановлення оворічної ялинки 2025 допоможе не лише активувати енергії здоров’я чи гармонії, але й залучити позитивні події у вашому житті. Детальніше в матеріалі.

Ялинка – це не лише символ свята, а й потужний активатор енергії в домі. Її сяючі вогники та яскраві прикраси здатні підсилити позитивну енергетику вашого простору, привносячи радість, гармонію та достаток. Однак, щоб максимально використати цей потенціал, важливо встановити ялинку в сприятливу дату. Експерт з фен-шуй та астролог Бацзи Юлія Кузьменчук розповіла про найбільш сприятливі дати для встановлення ялинки у 2025 році.

За її словами, 1 грудня не бажано встановлювати народженим у рік Змії. 3 грудня несприятливий день для встановлення новорічної красуні для тих, хто народився у рік Вівці. Вже 5 грудня небажано ставити і прикрашати ялинку тим, хто народився у рік Півня. 10 грудня астрологиня не рекомендує встановлювати і прикрашати новорічну ялинку на 2025 рік народженим у рік Тигра.

Несприятливим днем для народжених у рік Коня буде 14 грудня та 26 грудня. Тому астрологиня радить перенести встановлення ялинки на інший день. 18 та 30 грудня не бажано встановлювати ялинку для тих у кого в родині народжені у рік Собаки.

22 грудня не бажано прикрашати ялинку народженим у рік Тигра, а 28 — народженим у рік Мавпи.

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