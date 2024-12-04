Неблагоприятные дни для установки елки на Новый год Зеленой Деревянной Змеи

Правильно подобранный день для установки новогодней елки 2025 поможет не только активировать энергии здоровья или гармонии, но и привлечь положительные события в вашей жизни. Подробнее — в материале.

Елка — это не только символ праздника, но и мощный активатор энергии в доме. Ее сияющие огоньки и яркие украшения способны усилить положительную энергетику вашего пространства, привнося радость, гармонию и достаток. Однако, чтобы максимально использовать этот потенциал, важно установить елку в благоприятную дату. Эксперт по фэн-шуй и астролог Бацзы Юлия Кузьменчук рассказала о наиболее благоприятных датах для установки елки на Новый 2025 год.

По ее словам, 1 декабря не желательно устанавливать рожденным в год Змеи. 3 декабря — неблагоприятный день для установки новогодней красавицы тем, кто родился в год Овцы. Уже 5 декабря нежелательно ставить и украшать елку тем, кто родился в год Петуха. 10 декабря астролог не рекомендует устанавливать и украшать новогоднюю елку на 2025 год рожденным в год Тигра.

Неблагоприятным днем для рожденных в год Лошади будет 14 декабря и 26 декабря. Поэтому астролог советует перенести установку елки на другой день. 18 и 30 декабря нежелательно устанавливать елку для тех, у кого в семье есть рожденные в год Собаки.

22 декабря не желательно украшать елку рожденным в год Тигра, а 28 — рожденным в год Обезьяны.

Напомним, ранее мы писали, о трех десертах из мандарин на Святого Николая от участницы "МастерШеф".

Кроме этого, Фокус писал, в какой день лучше всего наряжать елку: благоприятные даты на декабрь 2024 года.