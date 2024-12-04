Место для елки — куда категорически нельзя ставить символ Нового года

В 2025 году место для установки елки должно учитывать не только эстетику, но и энергетику, связанную с символом года — Зеленой Деревянной Змеей, которая ценит гармонию, уют и естественность.

Приближаются новогодние праздники. Многие уже начинают украшать свой дом и устанавливать елку. Елка является важным атрибутом зимних праздников, поэтому ставить ее и украшать лучше в благоприятных местах, чтобы вместе с ней активировать энергию благополучия и счастья на весь год. Именно для этого эксперт по фэн-шуй и астролог Бацзы Юлия Кузменчук рассказала, какие места лучше всего подходят, чтобы установить новогоднюю елку в год Деревянной Зеленой Змеи.

Так, по ее словам, наиболее благоприятные сектора для елки — северный и юго-западный. Юлия Кузменчук добавила, что также благоприятными являются северо-восточный и восточный секторы.

Астролог добавила, если у вас никак не получается поставить елку в благоприятных местах и вы вынуждены установить новогоднюю красавицу в другом месте, тогда не включайте гирлянды и используйте украшения в цветах металла и воды: серебряный, белый, золотой, желтый, синий.

Юлия Кузменчук также рассказала, что нежелательно устанавливать новогоднюю елку в 2025 году в западном и северо-западном секторе, ведь это наиболее неблагоприятные места для новогодней елки.

Напомним, ранее мы писали, в какой день лучше всего наряжать елку: благоприятные даты на декабрь 2024 года.

Кроме этого, Фокус писал, о неблагоприятных днях для установки елки в год Зеленой Деревянной Змеи.