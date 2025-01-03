"Здали" золоті штори: "зниклого" прем'єра Словаччини Фіцо знайшли, — ЗМІ (фото)

Словаччина розшукує свого прем’єр-міністра Роберта Фіцо, місцеперебування якого невідоме вже два тижні. Однак шикарний інтер’єр на відеозверненні видав журналістам локацію, де воно було зняте.

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вже 14-й день перебуває невідомо де. Жодної офіційної інформації про його місцеперебування немає, а в офісі уряду відповідні запитання ігнорують. Однак 3 січня у виданні Dennik N розкрили деталі, які журналістам вдалося встановити.

Остання відома інформація про місцеперебування Фіцо — 22 грудня він їздив до Москви. З того часу політик з’являється лише у відео, які публікує в мережі, але з них навіть незрозуміло, в якій країні він знімається.

На більшості відео можна побачити зсунуті штори, вікон чи краєвидів, які б вказали на локацію, на кадрах немає. За даними ЗМІ, серед депутатів ходили чутки, що на свята Фіцо виїхав у Дубаї. Водночас в соцмережах повідомлялось, що він нібито перебуває у В’єтнамі.

В останньому своєму відео Фіцо розкритикував президента України Володимира Зеленського, звинувативши його в "саботажі" через припинення транзиту російського газу. На кадрах прем’єр Словаччини сидить поряд зі столиком, на якому стоїть старовинний телефон, а позаду нього — золоті штори. Також можна побачити частину зеленої старовинної рамки, в якій, як не дивно, замість картини висить телевізор.

Кадр з відеозвернення Фіцо Фото: Скрін відео

Саме примітні штори й телефон на журнальному столику "здали" локацію, де зняв своє звернення Фіцо. Журналісти встановили, що це — помешкання п’ятизіркового готелю Capella Hanoi, побудованому у столиці В’єтнаму Ханой. Ресторан при ньому нагороджений зіркою Мішлен.

Редакція зателефонувала до готелю, й адміністратор з’єднав журналістів з розкішним номером, але там ніхто слухавку не взяв. Потім їм повідомили, що гість, очевидно, не в номері, й порадили подзвонити пізніше.

Повідомляється, що площа апартаментів, в який зупинився Фіцо, становить 194 квадратних метри. Номер розміщений на останньому поверсі готелю, і одна ніч там коштує 6 200 євро, тобто понад 269 тисяч гривень. Скільки ночей там провів словацький прем’єр, невідомо.

Фокус знайшов Capella Hanoi на порталі Booking. В описі зазначається, що гостям доступні фітнес-центр, лаунж-зона, тераса, критий басейн, сауна та три ресторани. Також тим, хто зупиняється в готелі, пропонують вечірню розважальну програму.

Фото готелю Capella Hanoi Фото: Booking Фото басейну при готелі Capella Hanoi Фото: Booking

Ціна за одну ніч у номерах цього готелю сягає від понад 18 до понад 78 тисяч гривень. Ціни різняться не лише залежно від типу помешкання, але й залежно від дат. Фокус обрав випадкові дати у різні місяці 2025 року, але номер, описаний журналістами, на порталі не виявив доступним для бронювання.

Однак його можна знайти на сайті готелю.

Фото найдорожчого номера готелю Capella Hanoi Фото: Booking

"Наш найвеличніший люкс зарезервований для "Мадам Батерфляй". Трагічна історія кохання між Сходом і Заходом, злиття культур у фільмі "Мадам Батерфляй" підкреслюється в'єтнамськими акцентами, що накладаються на французький арт-декор інтер'єру. Відчуйте безмежне кохання Чіо-Чіо-Сан до американського військово-морського офіцера Джона Пікертона та її сина, що пронизує цей комфортабельний номер-люкс з вітальнею та їдальнею відкритого планування, в якому можуть розміститися 10 гостей. Ідеальний для розваг, з добре обладнаною кухнею та розкішним баром на відкритому повітрі, люкс "Гранд Опера" ідеально підходить для гостей, які шукають зручності розкішного готелю Ханоя. Відчуйте висококласне життя, вийшовши на власну терасу на відкритому повітрі, де приголомшлива мармурова ванна кімната запрошує вас неквапливо поніжитися у верхній частині району Хоанкіем", — зазначається в описі.

Фото найдорожчого номера готелю Capella Hanoi Фото: Скриншот Фото найдорожчого номера готелю Capella Hanoi Фото: Скриншот

Нагадаємо, 27 грудня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив Україні припиненням резервних постачань електроенергії. При цьому він підкреслив, що світло "гостро необхідне" країні через відключення після обстрілів.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що йдеться про п’яту частину електроенергії, яку Україна отримує з-за кордону. Він розповів, як можна буде розв’язати цю проблему.