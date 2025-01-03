"Сдали" золотые шторы: "пропавшего" премьера Словакии Фицо нашли, — СМИ (фото)

Словакия разыскивает своего премьер-министра Роберта Фицо, местонахождение которого неизвестно уже две недели. Однако шикарный интерьер на видеообращении выдал журналистам локацию, где оно было снято.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже 14-й день находится неизвестно где. Никакой официальной информации о его местонахождении нет, а в офисе правительства соответствующие вопросы игнорируют. Однако 3 января в издании Dennik N раскрыли детали, которые журналистам удалось установить.

Последняя известная информация о местонахождении Фицо — 22 декабря он ездил в Москву. С тех пор политик появляется только в видео, которые публикует в сети, но из них даже непонятно, в какой стране он снимается.

На большинстве видео можно увидеть сдвинутые шторы, окон или видов, которые бы указали на локацию, на кадрах нет. По данным СМИ, среди депутатов ходили слухи, что на праздники Фицо выехал в Дубаи. В то же время в соцсетях сообщалось, что он якобы находится во Вьетнаме.

В последнем своем видео Фицо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в "саботаже" из-за прекращения транзита российского газа. На кадрах премьер Словакии сидит рядом со столиком, на котором стоит старинный телефон, а позади него — золотые шторы. Также можно увидеть часть зеленой старинной рамки, в которой, как ни странно, вместо картины висит телевизор.

Кадр из видеообращения Фицо Фото: Скрин видео

Именно примечательные шторы и телефон на журнальном столике "сдали" локацию, где снял свое обращение Фицо. Журналисты установили, что это — помещение пятизвездочного отеля Capella Hanoi, построенном в столице Вьетнама Ханое. Ресторан при нем награжден звездой Мишлен.

Редакция позвонила в отель, и администратор соединил журналистов с роскошным номером, но там никто трубку не взял. Потом им сообщили, что гость, очевидно, не в номере, и посоветовали позвонить позже.

Сообщается, что площадь апартаментов, в который остановился Фицо, составляет 194 квадратных метра. Номер размещен на последнем этаже отеля, и одна ночь там стоит 6 200 евро, то есть более 269 тысяч гривен. Сколько ночей там провел словацкий премьер, неизвестно.

Фокус нашел Capella Hanoi на портале Booking. В описании отмечается, что гостям доступны фитнес-центр, лаунж-зона, терраса, крытый бассейн, сауна и три ресторана. Также тем, кто останавливается в отеле, предлагают вечернюю развлекательную программу.

Фото отеля Capella Hanoi Фото: Booking Фото бассейна при отеле Capella Hanoi Фото: Booking

Цена за одну ночь в номерах этого отеля достигает от более 18 до более 78 тысяч гривен. Цены различаются не только в зависимости от типа помещения, но и в зависимости от дат. Фокус выбрал случайные даты в разные месяцы 2025 года, но номер, описанный журналистами, на портале не оказался доступным для бронирования.

Однако его можно найти на сайте отеля.

Фото самого дорогого номера отеля Capella Hanoi Фото: Booking

"Наш самый большой люкс зарезервирован для "Мадам Баттерфляй". Трагическая история любви между Востоком и Западом, слияние культур в фильме "Мадам Баттерфляй" подчеркивается вьетнамскими акцентами, которые накладываются на французский арт-декор интерьера. Почувствуйте безграничную любовь Чио-Чио-Сан к американскому военно-морскому офицеру Джону Пикертону и ее сыну, которая пронизывает этот комфортабельный номер-люкс с гостиной и столовой открытой планировки, в котором могут разместиться 10 гостей. Идеально подходящий для развлечений, с хорошо оборудованной кухней и роскошным баром на открытом воздухе, люкс Grand Opera идеально подходит для гостей, которые ищут удобства роскошного отеля Ханоя. Почувствуйте высококлассную жизнь, выйдя на собственную террасу на открытом воздухе, где потрясающая мраморная ванная комната приглашает вас неторопливо понежиться в верхней части района Хоанкием", — отмечается в описании.

Фото самого дорогого номера отеля Capella Hanoi Фото: Скриншот Фото самого дорогого номера отеля Capella Hanoi Фото: Скриншот

Напомним, 27 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине прекращением резервных поставок электроэнергии. При этом он подчеркнул, что свет "остро необходим" стране из-за отключений после обстрелов.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что речь идет о пятой части электроэнергии, которую Украина получает из-за рубежа. Он рассказал, как можно будет решить эту проблему.