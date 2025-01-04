Жінка розказала про хитрість, як зігрітися за копійки без опалення та обігрівача

Багато хто з читачів назвав це рішення геніальним, зважаючи на різке зростання вартості життя та подорожчання електроенергії та газу.

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Одна кмітлива господиня поділилася на Reddit порадою, як зігрітися зимовими вечорами, не вмикаючи опалення та обігрівачі. Зважаючи на зростання вартості життя та подорожчання комунальних послуг, багато хто з читачів назвав її рішення геніальним.

"Купила електричну ковдру для зимових місяців. Там є три режими нагріву, щоб вам не було занадто гаряче. Це набагато краща, ніж звичайна грілка, тому я дуже задоволена своєю покупкою. До того ж така ковдра має низьке енергоспоживання — всього 35 Вт", — розповіла жінка на одному з форумів на Reddit.

Відгуки людей

Інші учасники обговорення також залишили свої позитивні відгуки.

"Минулого тижня я вперше придбав електричну ковдру, не знаю, як я раніше без неї виживав";

"Електрична ковдра на мені 90% часу, коли я вдома";

"І я собі таку придбав, прочитавши на цьому форумі про маленькі речі, які змінюють життя";

"Це добре, але тепер моє ліжко стало найулюбленішим місцем у всьому будинку. Тепер весь час проводжу там, читаю, граю в ігри, дрімаю, обіймаю собаку";

"Повністю змінює правила гри. Мені подобається. І вона не споживає багато електроенергії".

Електрична ковдра Фото: Reddit

За словами учасників обговорення, звичайна електрична ковдра коштує в середньому £13,99 (близько 730 грн). Захист від перегріву автоматично вимкне пристрій, якщо ви забудетесь зробите це перед сном.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 30-річну британку Надін Донелон, яка разом зі своїм бойфрендом Джеком уже два роки як не включає опалення, аби не платити за дорогий газ. Жінка твердо переконана, що значно раціональніше витрачати гроші на якісну їжу, водопостачання та електроенергію.

Крім того, ми розповідали про Джессі Мюллер, яка знайшла неочевидні способи, як зігрітися взимку без опалення та обігрівача. Насамперед жінка використовує спеціальну ізоляцію, що допомагає зберегти тепло у морозні дні, а також рятує від спеки влітку. Блогерка радить придбати окремі килимки для вікон, а також постелити щільний рулон на всю підлогу.