Чоловік розказав, як за допомогою скотчу витрачати на газ лише копійки

Основна порада Бредлі стосується збереження тепла всередині приміщення. Він детально розповів, як можна суттєво зекономити.

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Бредлі з США поділився, як йому вдається зменшити свої рахунки за електроенергію та газ навіть взимку. Чоловік зняв окреме відео на своїй сторінці у TikTok, щоб показати хитрощі, які допомагають йому зігрітися, витрачаючи при цьому лише копійки.

Американець, який живе у Коннектикуті, стверджує, що це один з найдорожчих штатів для оплати рахунків за опалення, тому він робить все можливе, аби знизити витрати.

Зігрітися без газу

"Не вмикаю опалення навіть взимку, щоб заощадити на комуналці. Ласкаво просимо до чергового випуску, де я покажу, як зменшити рахунки за опалення. Живу так уже п'ять років, відколи переїхав до своєї квартири", — розповідає автор ролика.

Насамперед чоловік рекомендує запастися ковдрами й класти їх на ліжко, щоб вночі не замерзнути. Також він закликає одягатися в кілька шарів теплого одягу й відкривати вдень жалюзі або штори, тим самим зігріваючи квартиру сонячним світлом.

Бредлі розповів, як можна зекономити на опаленні Фото: TikTok

Орім того, Бредлі часто сам готує вдома, аби заощадити гроші, адже це ще одна можливість зігрітися завдяки гарячій плиті. Втім, основний його лайфхак стосується збереження тепла всередині приміщення. Наприклад, щоб боротися з протягами у вікнах, господар використовує скотч й заклеює всі шпарини.

"Ви будете здивовані, але наприкінці ночі мені стає дуже тепло. Ось так я зимую", — резюмував він.

Інші ідеї

Це відео стало вірусним й зібрало понад 5 мільйонів переглядів та 484 тисячі вподобань. Користувачі мережі подякували автору в коментарях за чудові ідеї для економії.

"Від імені студента-банкрута дякую тобі! Роблю так само, але ніколи не думав про те, щоб заклеїти вікна";

"Грілка — це також гарний спосіб зігріти ліжко вночі";

"Найкраща порада, яку я коли-небудь отримував: купити дуже дешеву ковдру і пришити її ззаду до штор! Це має величезне значення для збереження тепла та запобігання проникнення холоду!";

"Також дуже добре утеплює плівка з бульбашками на вікнах".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 30-річну британку Надін Донелон, яка разом зі своїм бойфрендом Джеком уже два роки як не включає опалення, аби не платити за дорогий газ. Жінка твердо переконана, що значно раціональніше витрачати гроші на якісну їжу, водопостачання та електроенергію.

Крім того, ми розповідали про Джессі Мюллер, яка знайшла неочевидні способи, як зігрітися взимку без опалення та обігрівача. Насамперед жінка використовує спеціальну ізоляцію, що допомагає зберегти тепло у морозні дні, а також рятує від спеки влітку. Блогерка радить придбати окремі килимки для вікон, а також постелити щільний рулон на всю підлогу.