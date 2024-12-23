Мужчина рассказал, как с помощью скотча тратить на газ только копейки

Основной совет Брэдли касается сохранения тепла внутри помещения. Он рассказал, как можно существенно сэкономить.

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Брэдли из США поделился, как ему удается уменьшить свои счета за электроэнергию и газ даже зимой. Мужчина снял отдельное видео на своей странице в TikTok, чтобы показать лайфхаки, которые помогают ему согреться, тратя при этом лишь копейки.

Американец, который живет в Коннектикуте, утверждает, что это один из самых дорогих штатов для оплаты счетов за отопление, поэтому он делает все возможное, чтобы снизить расходы.

Согреться без газа

"Не включаю отопление даже зимой, чтобы сэкономить на коммуналке. Добро пожаловать в очередной выпуск, где я покажу, как уменьшить счета за отопление. Живу так уже пять лет, с тех пор как переехал в свою квартиру", — рассказывает автор ролика.

В первую очередь мужчина рекомендует запастись одеялами и класть их на кровать, чтобы ночью не замерзнуть. Также он призывает одеваться в несколько слоев теплой одежды и открывать днем жалюзи или шторы, тем самым согревая квартиру солнечным светом.

Брэдли рассказал, как можно сэкономить на отоплении Фото: TikTok

Кроме того, Брэдли часто сам готовит дома, чтобы сэкономить деньги, ведь это еще одна возможность согреться благодаря горячей плите. Впрочем, основной его лайфхак касается сохранения тепла внутри помещения. Например, чтобы бороться со сквозняками в окнах, хозяин использует скотч и заклеивает все щели.

"Вы будете удивлены, но в конце ночи мне становится очень тепло. Вот так я зимую", — резюмировал он.

Другие идеи

Это видео стало вирусным и собрало более 5 миллионов просмотров и 484 тысячи лайков. Пользователи сети поблагодарили автора в комментариях за отличные идеи для экономии.

"От имени студента-банкрота благодарю тебя! Делаю так же, но никогда не думал о том, чтобы заклеить окна";

"Грелка — это также хороший способ согреть кровать ночью";

"Лучший совет, который я когда-либо получал: купить очень дешевое одеяло и пришить его сзади к шторам! Это имеет огромное значение для сохранения тепла и предотвращения проникновения холода!";

"Также очень хорошо утепляет пленка с пузырьками на окнах".

Напомним, ранее Фокус писал о 30-летней британке Надин Донелон, которая вместе со своим бойфрендом Джеком уже два года как не включает отопление, чтобы не платить за дорогой газ. Женщина твердо убеждена, что значительно рациональнее тратить деньги на качественную еду, водоснабжение и электроэнергию.

Кроме того, мы рассказывали о Джесси Мюллер, которая нашла неочевидные способы, как согреться зимой без отопления и обогревателя. Прежде всего женщина использует специальную изоляцию, которая помогает сохранить тепло в морозные дни, а также спасает от жары летом. Блогерша советует приобрести отдельные коврики для окон, а также постелить плотный рулон на весь пол.