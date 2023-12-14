Девушка рассказала, как с помощью пищевой пленки не платить за газ

Надин Донелон твердо убеждена, что лучше тратить деньги на качественную еду, водоснабжение и электроэнергию.

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30-летняя британка Надин Донелон вместе со своим бойфрендом Джеком уже два года как не включает отопление, чтобы не платить за дорогой газ. Своим опытом она поделилась с журналистами таблоида The Sun.

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Чтобы согреться в морозные зимние вечера, Надин из Лондона тепло одевается, использует грелки и одеяла, утром и вечером принимает горячие ванны, а также имеет свой уникальный лайфхак с пищевой пленкой для изоляции окон.

"Мы живем в старой квартире с окнами без двойного стеклопакета, поэтому это идеальное решение, чтобы сохранить тепло. Единственный недостаток — проблема с проветриванием, поэтому мы заклеиваем лишь некоторые из них, чтобы иметь возможность иногда запустить немного свежего воздуха в помещение", — рассказывает девушка.

По ее словам, нужно вырезать из пленки квадрат по размеру окна, затем осторожно приложить его к раме и под потоком горячего воздуха из фена прилепить к поверхности стекла.

Надин твердо убеждена, что лучше тратить деньги на качественную еду, водоснабжение, электроэнергию и Wi-Fi.

"Около двух лет назад, когда цены просто взбесились, мы с Джеком посмотрели друг на друга и поняли, что больше не можем себе этого позволить. Мы как люди творческие, фрилансеры, много не зарабатываем", — делится она.

30-летняя британка Надин Донелон не платит за газ Фото: Nadine Donelon

Британка уверена, что строгая экономия в зимний период поможет сэкономить большую сумму денег.

"У нас очень много других расходов, поэтому нужно сосредоточиться на тех вещах, без которых мы можем обойтись", — говорит она и добавляет, что в ближайшее время не планирует включать отопление.

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Кроме того, мы рассказывали об истории 33-летней Айни Сухайди из Лондона (Великобритания), которая опубликовала в TikTok видео со своей реакцией на красавца-незнакомца и на следующий день проснулась настоящей звездой сети.