Нужен кусок картона: женщина показала, как значительно меньше платить за газ (фото)

Анжела Керр рассказала, как сократить свои счета за электроэнергию и отопление этой зимой с помощью простого трюка. Для этого нужны дешевые материалы и несколько минут времени.

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Эксперт по недвижимости Анжела Керр рассказала, как с помощью простого трюка сократить свои счета на отопление и наслаждаться теплом в доме, не волнуясь из-за подорожания энергоносителей. Кроме того, по ее словам, это одноразовая инвестиция — никаких дополнительных расходов на обслуживание не требуется, пишет издание The Sun.

Керр рекомендует разместить полоску фольги за радиаторами, чтобы тепло отражалось обратно в комнату, а не напрасно нагревало стены.

"Это уменьшает потери тепла и означает, что вы не тратите энергию впустую. Возможно, у вас уже есть немного фольги, спрятанной в кухонном ящике. Если нет, то обычный рулон стоит недорого", — объясняет она.

Специалист советует обернуть фольгу вокруг куска картона и разместить его за радиаторами.

Картон, обмотанный фольгой, следует разместить за радиатором Фото: The Sun

"Просто вырезаете кусок по размеру и продвигаете его за батарею. Используйте двусторонний скотч, чтобы удержать панель на месте. В моем доме одного рулона хватает на пять радиаторов", — рассказывает о собственном опыте Анжела.

Как платить меньше

Фокус Анжелы Керр с фольгой — далеко не единственный способ сократить расходы на газ и электроэнергию.

"Убедитесь, что вы не закрываете радиаторы мебелью, поскольку свободное пространство способствует лучшей циркуляции воздуха и равномерному распределению тепла. Если у вас комбинированный котел, то еще один способ сэкономить — уменьшить температуру воды в бойлере. Также можно оклеить окна и двери защитной пленкой от сквозняков, чтобы холод не попадал внутрь, а тепло — наружу", — добавляет эксперт.

Напомним, ранее Фокус писал о 33-летнем жителе Румынии, который поделился полезным лайфхаком, как тайно включать отопление без ведома домовладельца. Мужчина пожаловался на своей странице в TikTok, что его арендодатель запрограммировал систему так, чтобы она срабатывала только тогда, когда температура воздуха в доме опускается ниже 16 градусов. Поэтому ему пришлось пойти на этот отчаянный шаг, чтобы не замерзнуть зимой.

Кроме того, мы рассказывали о британке Джесси Мюллер, которая нашла неочевидные способы, как согреться зимой без отопления и обогревателя. Прежде всего женщина использует специальную изоляцию, которая помогает сохранить тепло в морозные дни, а также спасает от жары летом. Блогерша советует приобрести отдельные коврики для окон, а также постелить плотный рулон на весь пол.