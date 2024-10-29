Потрібен шматок картону: жінка показала, як значно менше платити за газ (фото)

Анжела Керр розповіла, як скоротити свої рахунки за електроенергію та опалення цієї зими за допомогою простого трюку. Для цього потрібні дешеві матеріали та кілька хвили часу.

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Експертка з нерухомості Анжела Керр розповіла, як за допомогою простого трюку скоротити свої рахунки на опалення й насолоджуватися теплом в оселі, не хвилюючись через подорожчання енергоносіїв. Крім того, за її словами, це одноразова інвестиція — жодних додаткових витрат на обслуговування не потрібно, пише видання The Sun.

Керр рекомендує розмістити смужку фольги за радіаторами, щоб тепло відбивалось назад у кімнату, а не марно нагрівало стіни.

"Це зменшує втрати тепла й означає, що ви не витрачаєте енергію даремно. Можливо, у вас вже є трохи фольги, захованої в кухонній шухляді. Якщо ні, то звичайний рулон коштує недорого", — пояснює вона.

Фахівчиня радить обернути фольгу навколо шматка картону та розмістити його за радіаторами.

Картон, обмотаний фольгою, слід розмістити за радіатором Фото: The Sun

"Просто вирізаєте шматок за розміром та просуваєте його за батарею. Використовуйте двосторонній скотч, щоб утримати панель на місці. У моєму будинку одного рулону вистачає на п'ять радіаторів", — розповідає про власний досвід Анжела.

Як платити менше

Фокус Анжели Керр з фольгою — далеко не єдиний спосіб скоротити витрати на газ та електроенергію.

"Переконайтеся, що ви не закриваєте радіатори меблями, оскільки вільний простір сприяє кращій циркуляції повітря та рівномірному розподілу тепла. Якщо у вас комбінований котел, то ще один спосіб заощадити — зменшити температуру води у бойлері. Також можна обклеїти вікна та двері захисною плівкою від протягів, щоб холод не потрапляв всередину, а тепло — назовні", — додає експертка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 33-річного жителя Румунії, який поділився корисним лайфхаком, як таємно вмикати опалення без відома домовласника. Чоловік поскаржився на своїй сторінці у TikTok, що його орендодавець запрограмував систему так, щоб вона спрацьовувала лише тоді, коли температура повітря у будинку опускається нижче 16 градусів. Тож йому довелось піти на цей відчайдушний крок, аби не замерзнути взимку.

Крім того, ми розповідали про британку Джессі Мюллер, яка знайшла неочевидні способи, як зігрітися взимку без опалення та обігрівача. Насамперед жінка використовує спеціальну ізоляцію, що допомагає зберегти тепло у морозні дні, а також рятує від спеки влітку. Блогерка радить придбати окремі килимки для вікон, а також постелити щільний рулон на всю підлогу.