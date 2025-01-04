Женщина рассказала о хитрости, как согреться за копейки без отопления и обогревателя

Многие читатели назвали это решение гениальным, учитывая резкий рост стоимости жизни и подорожание электроэнергии и газа.

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Одна сообразительная хозяйка поделилась на Reddit советом, как согреться зимними вечерами, не включая отопление и обогреватель. Учитывая рост стоимости жизни и подорожание коммунальных услуг, многие читатели назвали ее решение гениальным.

"Купила электрическое одеяло для зимних месяцев. Там есть три режима нагрева, чтобы вам не было слишком жарко. Это намного лучше, чем обычная грелка, поэтому я очень довольна своей покупкой. К тому же такое одеяло имеет низкое энергопотребление — всего 35 Вт", — рассказала женщина на одном из форумов на Reddit.

Отзывы людей

Другие участники обсуждения также оставили свои положительные отзывы.

"На прошлой неделе я впервые приобрел электрическое одеяло, не знаю, как я раньше без него выживал";

"Электрическое одеяло на мне 90% времени, когда я дома";

"И я себе такое приобрел, прочитав на этом форуме о маленьких вещах, которые меняют жизнь";

"Это хорошо, но теперь моя кровать стала самым любимым местом во всем доме. Теперь все время провожу там, читаю, играю в игры, сплю, обнимаю собаку";

"Полностью меняет правила игры. Мне нравится. И она не потребляет много электроэнергии".

Электрическое одеяло Фото: Reddit

По словам участников обсуждения, обычное электрическое одеяло стоит в среднем £13,99 (около 730 грн). Защита от перегрева автоматически выключит устройство, если вы забудете сделать это перед сном.

Напомним, ранее Фокус писал о 30-летней британке Надин Донелон, которая вместе со своим бойфрендом Джеком уже два года как не включает отопление, чтобы не платить за дорогой газ. Женщина твердо убеждена, что значительно рациональнее тратить деньги на качественную еду, водоснабжение и электроэнергию.

Кроме того, мы рассказывали о Джесси Мюллер, которая нашла неочевидные способы, как согреться зимой без отопления и обогревателя. Прежде всего женщина использует специальную изоляцию, которая помогает сохранить тепло в морозные дни, а также спасает от жары летом. Блогерша советует приобрести отдельные коврики для окон, а также постелить плотный рулон на весь пол.