Запоріжанка отримала платіжку за газ на 278 тисяч грн після перевірки лічильника: подробиці

Фахівці "Запоріжгазу" під час перевірки знайшли в лічильнику сторонній отвір. Через це пристрій рахував споживання газу не в повному обсязі.

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Жителька Запоріжжя отримала платіжку за газ на 278 тисяч гривень. Оператор газорозподільної системи "Запоріжгаз" нарахував таку суму після того, як газовики виявили несанкціоноване втручання в лічильник — отвір у вихідному патрубку. Компанія звернулася до суду з вимогою стягнути борг з абонентки. Ленінський районний суд Запоріжжя задовольнив позов у справі № 334/9866/23 13 грудня 2024 року.

У рішенні суду зазначено, що фахівці "Запоріжгазу" 28 вересня 2022 року виявили не передбачений виробником сторонній отвір у вихідному патрубку під час огляду газового лічильника відповідачки. За словами спеціалістів, через це лічильник не обліковував у повному обсязі об'єм спожитого газу. Пристрій демонтували та відправили на експертизу, яка підтвердила порушення.

Абонентці нарахували 278 474 грн за граничними об`ємами за період з 28 вересня 2021 по 27 вересня 2022 року.

Жінка заперечувала проти задоволення позову "Запоріжгазу" в повному обсязі. Вона зазначила, що лічильник газу в будь-якому разі проходить повірку представниками газової компанії безпосередньо перед монтажем, а після встановлення пломби щось змінити всередині нього без порушення цілісності пломб неможливо. Відповідачка наголосила, що експертиза не виявила ознак порушення заводських пломб та пломб-наклейок. За її словами, компанія не довела несанкціоноване втручання в роботу приладу з її боку.

Суд вирішив стягнути з відповідачки на користь "Запоріжгазу" 278 474 гривень нарахованого боргу. Також жінка має заплатити 4 177 грн військового збору.

Запоріжанку зобов'язали виплатити "Запоріжгазу" 278 тисяч грн за необлікований об'єм Фото: Скриншот

Нагадаємо, 3 січня ЗМІ писали, як зміняться ціни в платіжках за газ в Україні з 1 січня 2025 року. Перерахують вартість транспортування газу, на яку впливають протяжність мережі, кількість абонентів, стан мереж й обладнання й розмір зарплат.

Також 3 січня Фокус писав із посиланням на рішення Одеського окружного адміністративного суду, що відставний суддя підняв собі пенсію до 329 тисяч грн. Суд задовольнив його вимогу до Пенсійного фонду України перерахувати виплату відповідно до оновленого прожиткового мінімуму.