Запорожанка получила платежку за газ на 278 тысяч грн после проверки счетчика: подробности

Специалисты "Запорожгаза" во время проверки нашли в счетчике постороннее отверстие. Из-за этого устройство считало потребление газа не в полном объеме.

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Жительница Запорожья получила платежку за газ на 278 тысяч гривен. Оператор газораспределительной системы "Запорожгаз" насчитал такую сумму после того, как газовики обнаружили несанкционированное вмешательство в счетчик — отверстие в выходном патрубке. Компания обратилась в суд с требованием взыскать долг с абонентки. Ленинский районный суд Запорожья удовлетворил иск по делу № 334/9866/23 13 декабря 2024 года.

В решении суда указано, что специалисты "Запорожгаза" 28 сентября 2022 года обнаружили не предусмотренное производителем постороннее отверстие в выходном патрубке при осмотре газового счетчика ответчицы. По словам специалистов, из-за этого счетчик не учитывал в полном объеме объем потребленного газа. Устройство демонтировали и отправили на экспертизу, которая подтвердила нарушения.

Абонентке начислили 278 474 грн по предельным объемам за период с 28 сентября 2021 по 27 сентября 2022 года.

Женщина возражала против удовлетворения иска "Запорожгаза" в полном объеме. Она отметила, что счетчик газа в любом случае проходит поверку представителями газовой компании непосредственно перед монтажом, а после установки пломбы что-то изменить внутри него без нарушения целостности пломб невозможно. Ответчица отметила, что экспертиза не выявила признаков нарушения заводских пломб и пломб-наклеек. По ее словам, компания не доказала несанкционированное вмешательство в работу прибора с ее стороны.

Суд решил взыскать с ответчицы в пользу "Запорожгаза" 278 474 гривен начисленного долга. Также женщина должна заплатить 4 177 грн военного сбора.

Запорожанку обязали выплатить "Запорожгазу" 278 тысяч грн за неучтенный объем Фото: Скриншот

Напомним, 3 января СМИ писали, как изменятся цены в платежках за газ в Украине с 1 января 2025 года. Пересчитают стоимость транспортировки газа, на которую влияют протяженность сети, количество абонентов, состояние сетей и оборудования и размер зарплат.

Также 3 января Фокус писал со ссылкой на решение Одесского окружного административного суда, что отставной судья поднял себе пенсию до 329 тысяч грн. Суд удовлетворил его требование к Пенсионному фонду Украины пересчитать выплату в соответствии с обновленным прожиточным минимумом.