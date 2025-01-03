Украинцам придется платить больше за газ: как изменятся цены в платежках

Тариф на доставку зависит от протяженности сети, количества потребителей, оборудования, состояния сети и уровня зарплат.

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С 1 января в Украине были перерасчитаны платежи за доставку газа. Тариф остался прежним, однако изменился объем газа, за который необходимо ежемесячно оплачивать доставку. В зависимости от вашего потребления, сумма в платежке может как снизиться, так и возрасти. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Украинцы обязаны оплачивать доставку газа ежемесячно, даже если не используют голубое топливо (но подключены к газовой сети). Сумма в платежке рассчитывается следующим образом: среднее месячное потребление (расчет этого показателя объясняется ниже) умножается на тариф оператора газораспределительной сети (ГРС). Тариф на доставку зависит от таких факторов, как протяженность сети, количество потребителей, состояние оборудования, состояние самой сети и уровень зарплат. Для наглядности в материале рассмотрели тарифы на доставку газа в двух городах Полтавской области.

Клиенты "Кременчуггаза" платят за доставку одного кубометра газа 0,552 грн, в то время как тариф "Гадячгаза" составляет 2,388 грн. При этом тариф на сам газ в обоих городах одинаков и составляет 7,96 грн. Таким образом, стоимость доставки в этих двух городах отличается в 4,3 раза.

Объем потребления учитывается за "газовый год" – с октября по сентябрь. Например, в прошлом году мы платили за доставку с учетом объемов, которые использовали с октября 2022-го по сентябрь 2023-го. А в этом году посчитают объем, потребленный с октября 2023-го по конец сентября 2024-го.

Рассмотрим несколько вариантов. Например, семья, потребившая 1000 кубометров газа в период с 2022 по 2023 год, использовала в среднем 83,33 кубометра ежемесячно. Для жителей Гадяча стоимость доставки такого объема газа составила 199 грн, а для Кременчуга — всего 46 грн. Важно отметить, что если газ используется для отопления дома и подогрева воды, расход может быть значительно выше. В противном случае, если газ применяется только для приготовления пищи, сумма в квитанциях будет меньше.

Теперь рассмотрим два варианта, как могли измениться суммы в платежках с 1 января 2025-го. Сам тариф не изменился, следовательно, суммы в платежках изменятся только в результате изменения объемов потребления:

если вы увеличили потребление на 30%. Ежемесячно придется платить за доставку 108,33 кубометра. В Гадяче платежка увеличится с 199 до 258,69 грн, а для жителей Кременчуга – с 46 до 59,79 грн;

если вы уменьшили потребление на 30%. Ежемесячно придется платить за доставку 58,33 кубометра газа. В результате плата снизится в Гадяче с 199 до 139,29 грн, а в Кременчуге – с 46 до 32,19 грн.

Напомним, Словакия обещала прекратить резервные поставки электроэнергии в Украину, если с января 2025 года Киев не продолжит транзит газа из РФ в Центральную Европу.

Кроме этого, остановка транзита российского газа через Украину даст ВС РФ возможности для обстрелов украинской газотранспортной системы. Под угрозой окажутся объекты наземной инфраструктуры хранения газа на Западе Украины.