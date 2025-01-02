Транзит газа из РФ прекращен: насколько взлетят цены для украинцев в январе 2025

Прекращение транзита газа через Украину с 1 января значительно увеличит тарифы на транспортировку топлива. Мораторий властей на повышение тарифов для населения во время войны пока не отменяли.

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Прекращение транзита газа из России через Украину с 1 января не повлияет на то, что украинцы станут больше платить за газ. Это стало возможным благодаря мораторию на повышение тарифов, заявила государственная компания "Нафтогаз Украины".

"Успокоим наших клиентов: тариф на газ остается 7,96 гривен за кубометр до 30 апреля 2025 года включительно", — предупредили специалисты.

Изменения цен на газ для бытовых потребителей не будет, ведь мораторий на повышение тарифов для населения в военное время продолжит действовать.

"Учитывая многочисленные запросы относительно изменений в транзите российского газа, уверяем: это не скажется на благосостоянии украинских семей", — добавила компания.

"Нафтогаз" гарантирует стабильные тарифы и надежное газоснабжение каждому украинцу.

Нацкомиссия по вопросам энергетики также заявила об отсутствии изменений в тарифах на газ для населения. Решение комиссии об утверждении новых тарифов на транспортировку газа не коснется бытовых потребителей.

Фокус ранее писал о четырехкратном повышении цены транспортировки газа для внутренних потребителей в Украине с 1 января 2025 года. В прошлом году 85% дохода украинской ГТС было именно от транспортировки газа из РФ.

Напомним, 1 января в 7:00 Украина остановила транзит российского газа из соображений национальной безопасности. Словацкий премьер Роберт Фицо ранее говорил, что такое решение вызовет газовый кризис в его стране.